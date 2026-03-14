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▲唐振剛去年10月底在律師陪同下到新北地檢署自首逃兵，成為首位投案藝人。（資料畫面／記者黃聖凱攝）

▲唐振剛去年以《角頭》五虎將一員再度爆紅，不料卻爆出閃兵，導致演藝工作全暫停。（圖／翻攝自IG bboyice1）

男團Energy前成員唐振剛去年10月前往新北地檢署投案，坦承逃兵，如今5個多月過去，他今（14）日出席白家綺、吳東諺夫婦經營的「樂飛翔親子運動樂園」試營運活動，為沉寂後首度面對媒體，透露這段期間所有演藝工作都停擺，靠著存款度日，近期當起健身教練，從最基層做起，領取最低基本工資維持生計。唐振剛表示，一個多月前去朋友開的健身房上班，一邊接受公司培訓一邊考證照，目前已經考取救援與健身相關的兩張證明，只要順利拿到最後一張國際認證就能夠開班授課，他笑說現在每天就像實習生，「先把基本功練好，比什麼都重要」。談及去年藝人逃兵風暴，唐振剛說，自己掙扎數個月才決定主動出面，「總是難免會怕，要做好準備，站出來知道要面對什麼，把最壞可能性想清楚，再怎麼樣，做錯事就是接受，想清楚後就趕快去自首，不想拖」，現階段就是靜候司法的進一步調查與處置。投案後，唐振剛的戲劇、電影工作全歸零，當時原本有部戲準備要進組，他自首前通知劇組換角，這段時間陸續有短劇邀約上門，自己都誠實告知對方現況，唐振剛形容這幾個月像進入「工作真空期」，每天最怕的不是沒有戲拍，而是停太久失去生活節奏。先前唐振剛突然理大光頭，不少人以為他將準備入伍服役，事實上，42歲唐振剛已經達到除役標準，「我那麼老了，剃頭是覺得要自我反省，也覺得沒有必要只在意外表，就剃掉感受一下。」此外，唐振剛還分享，過年逃不掉被親戚問到敏感話題，但身邊的人多半態度溫和、給予正能量，爸媽以「做錯事，至少要做一件對的事，就是去面對」力挺他，被問及同樣陷入逃兵風波的Energy前隊友書偉和坤達，唐振剛表示，彼此沒有再特別聯絡。