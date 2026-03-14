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▲山本由伸在去年世界大賽奪下MVP後，身手與自信皆處於巔峰。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將進入高潮階段，日本武士隊（侍Japan）將在八強戰迎戰強敵委內瑞拉。這場輸球就回家的生死戰，日本隊確定派出當家王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）擔綱先發。對此，曾效力大聯盟的日本傳奇投手岩隈久志也特別點出這場「日委大戰」的致勝關鍵，指出山本由伸如何精簡用球數將會日本取勝關鍵，他預測這將會是一場投手戰。山本由伸在去年世界大賽奪下MVP後，身手與自信皆處於巔峰。面對即將到來的挑戰，山本堅定地表示：「這是一場不能落敗的比賽。我目前的體能與投球節奏都在持續提升，我非常有信心能站上投手丘。」與預賽階段對戰資料較少的隊伍不同，山本這次不僅準備了詳盡的「必勝筆記」，更預計將與他在歐力士隊時期的老搭檔若月健矢（Kenya Wakatsuki）重現經典的「由若（Yoshi-Waka）」組合。兩人高度的默契加上日本隊精密的分析數據，目標要徹底封鎖委內瑞拉打線。日本傳奇球星岩隈久志在接受 MLB Japan 訪問時表示，委內瑞拉擁有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與阿拉伊斯（Luis Arráez）等大聯盟頂尖巨星，是一支「一旦被點燃引信就會失控」的球隊。「最重要的是不能讓這群大聯盟代表性選手打瘋，」岩隈分析指出，由於八強賽有80球的球數限制，山本由伸如何精簡球數並掌控比賽節奏至關重要。岩隈預測這將會是一場低比分的投手戰：「雙方都是控球極佳的投手，關鍵在於比賽中後段誰能把握住那一分，誰就能贏球。」為了展現必勝決心，山本由伸在賽前特別與藤平尚真、牧秀悟、佐藤輝明、種市篤暉等同為1998年出生的隊友舉行了「決起集會」。山本感性地說：「只要團隊一體，我們就能贏，我想和所有人一起戰鬥到最後。」