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正在邁阿密舉行的2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰，日本隊與委內瑞拉激戰之際，日本隊打線核心、效力於大聯盟芝加哥小熊隊的鈴木誠也，在首局嘗試盜壘時不幸撞到膝蓋退場。由於受傷畫面極為驚悚，且鈴木誠也曾有因傷缺席上一屆經典賽的紀錄，美國媒體紛紛以「最慘劇本」形容此次意外，芝加哥球迷更是集體陷入焦慮。此外，日本武士隊官方在比賽期間宣布，經過第一時間的初步檢查後鈴木誠也是右膝不適，後續會繼續觀察傷勢狀況。事件發生在一局下半，鈴木誠也選到保送上壘後發動二盜，雖然展現拚勁採取頭部滑壘，卻在與壘包衝撞時傷及右膝。美國媒體《FOX Sports》隨即在社群平台X上分享受傷影片，畫面中鈴木誠也起身後明顯無法自行行走，必須由隊友攙扶且面露痛苦。美媒《Essentially Sports》指出：「這是一次極為恐怖的滑壘，全球小熊迷都陷入大崩潰。」報導更擔憂表示，回顧2023年經典賽前夕，鈴木就曾因傷退出並導致例行賽開季缺陣，如今歷史重演，且從重播畫面來看，這次傷勢恐怕比當年更加嚴重。鈴木誠也去年在大聯盟繳出32轟的驚人成績，本屆經典賽至今也有2轟、5打點的高標表現，是小熊隊與日本隊不可或缺的重砲。美國媒體《Athlon Sports》對此發出警告：「這是小熊隊最糟糕的劇本，若失去鈴木的打擊，芝加哥的打線將面臨嚴重弱體化。」由於距離大聯盟2026賽季開幕已進入倒數階段，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）此刻勢必感到萬分焦慮。報導分析指出，小熊隊目前幾乎沒有時間去尋找能填補鈴木火力空缺的備案，球團內部必定對此緊急狀態感到極度不安。根據多家日媒報導，日本武士隊官方在比賽期間宣布，經過第一時間的初步檢查後鈴木誠也是右膝不適。至於若日本闖進四強，他能否再度上場，球隊表示將「繼續觀察他的傷勢」。