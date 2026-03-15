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▲大谷翔平（左）是老婆田中真美子的最佳神隊友。（圖／田中真美子IG@mamikofan712）

▲大谷翔平（右）很早就想結婚生子，組織家庭，左為大谷翔平母親大谷加代子。（圖／翻攝自X）

2026世界棒球經典賽（WBC）日本今（15）日上午和委內瑞拉爭奪4強門票，外界都在關注洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平的表現，去年4月和老婆田中真美子迎來頭胎女兒的他，即便有賽事、球隊戰績等壓力，回到家依然是另一半的神隊友，不但早上親自幫愛女洗澡，還會自己開車帶小孩去做健檢，十足超級奶爸模樣。熟悉大谷翔平生活的美媒記者透露，大谷即便工作再累，回家一定親手照顧女兒，有時早上負責替孩子洗澡，擔任「早班奶爸」，甚至不假手任何人，親自開車載小孩去做健康檢查，積極參與育兒，希望能減輕太太田中真美子的負擔。大谷翔平非常重視睡眠，堅持睡足10至12小時，認為睡覺是「比訓練更重要的恢復手段」，不過小孩出生後就無法如此，大谷曾經受訪時坦言，成為爸爸後生活作息自然不同，「照顧女兒雖然讓我有點睡眠不足，但是是很舒服又幸福的睡眠不足。」他也表示，育兒能讓他從壓力中「再度找回生活重心」，所以甘之如飴。很多人不知道，大谷翔平其實很早就想結婚生子，組織家庭，他高中時寫「人生目標表」，內容為「26歲結婚，31歲生小孩」，而對照大谷的現實人生，他在2024年迎娶田中真美子、2025年女兒出世，時間上幾乎完全吻合。「照顧小孩反而讓我從比賽的疲憊中解放」，大谷翔平非常重視家庭生活，過去受訪時提到：「回到家看到女兒的臉，就會感到開心，疲勞也都消失了！這就是我最幸福的時刻。」外媒也對大谷的家庭形象給予高度肯定，「大谷不僅工作一流，連當爸爸也一流，堪稱完美！」