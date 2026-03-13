我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒明星大谷翔平在2026世界棒球經典賽中給觀眾留下深刻印象，讓許多原本不熟悉他的民眾，也因為日本對上中華隊而被他圈粉，尤其他在場邊和隊友的互動，讓人看到這位世界頂尖的球星，還有可愛的一面，不僅如此，大谷翔平還非常愛妻，他曾被問「最尊敬的女運動員是誰」，完全不思考地回答，「我老婆」，讓許多人大笑，「連大谷都懂求生欲！」MLB Taiwan官方IG曾釋出一段影片，大谷翔平走在類似博物館的地方，戴著鴨舌帽，穿著T恤和黑色後背包，造型非常日常，有人問他，「你最尊敬的女性運動員是誰？」大谷翔平不假思索，「My wife！（我老婆）」讓許多人笑喊，「連大谷都懂求生欲」、「大谷太可愛」、「老婆表示，下週零用錢多500日幣」、「可以買PS5了」。31歲的大谷翔平和前籃球國手田中真美子結婚2年，育有1女，為了保護妻子，他起初僅公開對方是普通的日本女性，爾後才在IG限動貼出與老婆合照，老婆身分因此曝光。大谷翔平曾說自己的生活非常自律，每天睡滿10小時，訓練8小時，就連當初與老婆田中真美子也是在訓練場相遇的，也因此被網友戲稱是「外遇絕緣體」因為根本沒時間。