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日本今（15）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰以5：8不敵委內瑞拉，與韓國都未能晉級4強。本屆經典賽不少傳統強隊都踢到鐵板，包括稍早剛進行的賽事，波多黎各遭義大利淘汰出局、美國費了九牛二虎之力才擺平加拿大，古巴和墨西哥則乾脆未能晉級複賽，在今年大聯盟球員更踴躍、以各種方式加入賽事的情況下，過往勢力版圖已被打破。而這也強烈衝擊了傳統在此賽事發揮出色的日本和韓國。本屆是韓國睽違17年再闖八強，在頭兩屆賽事大放異彩後，韓國在WBC表現並不好，上一屆還爆冷輸澳洲，本次驚險晉級，對韓國棒球來說意義重大。但結果是殘酷的，最終在8強賽提於第7局被多明尼加給「扣倒」，球隊推出前大聯盟韓籍球星柳賢振先發，依舊壓不住以索托（Juan Soto）為首的暴力打線。韓國要依賴這一名已經38歲的老將，說明該國投手戰力青黃不接，近年沒有國際級的王牌投手產生，最終結果也反映在比數上。而日本也早早出現隱憂，世界12強棒球賽沒有大聯盟球星加入，他們打線立刻被中華隊在冠軍戰封鎖，終結國際賽27連勝。本次WBC預賽雖然4戰全勝，但是關鍵戰役非常依賴大谷翔平、鈴木誠也和吉田正尚三位大聯盟級的重砲，常常是靠著他們神來一棒逆轉，其他日本強打熄火，特別是代表性的近藤健介一安難求，最終甚至在此役被替換，顯然出球隊打線有斷層。今晚日本隊雖然有大谷翔平開轟，但其實若不是森下替補上場神來一棒敲3分砲，其實開賽火力就顯現出和委內瑞拉之間的差距，對手幾乎局局有攻勢，日本幾名日職強投狀態不佳，失投球立刻被掌握。而本屆中華隊雖然未能從預賽晉級，但後兩場打出的內容亮眼，幾名打擊發揮出色的球員，其實也都有高階聯賽的經驗，包括費爾柴德、張育成、鄭宗哲等最穩定的打者，都用棒子證明了自己站上大聯盟並非偶然。最終本屆WBC四強變成「美洲內戰」，除了義大利這支以美籍軍團為主題的黑馬之外，其他三隊都是賽前預估的奪冠熱門，陣中有多名大聯盟球員，在WBC這幾屆選手參賽越來越踴躍的情況下，亞洲球隊恐受到前所未有的衝擊。