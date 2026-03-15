上班前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，3月16日（週一）在桃園市、台中市、台南市、高雄市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣等8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達9小時半的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市3月16日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午10時至17時（7小時）
停水原因：觀音區廣福里月桃路三段115巷145號等管線工程新舊管聯絡
📍影響區域
觀音區：廣福里月桃路三段115巷(以上皆含其巷道)、廣青路。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午08時30分至17時30分（9小時）
停水原因：南屯區豐安街等汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東路、豐安街、豐順街。
降壓地區
南屯區：京展街、向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南五路二段、文心南六路、樂心街、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街、黎明路一段。
🕦停水時間：3月16日上午08時至17時30分（9小時半）
停水原因：霧峰區四德南路等汰換管線工程峰堤路段
📍影響區域
霧峰區：吉峰西路、峰提路、錦州路。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午08時至17時（9小時）
停水原因：斗六所用戶新裝工程新舊管連接
📍影響區域
斗六市：南京路73巷口
◼︎嘉義市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程（依施作進度間歇性停水）
📍影響區域
西區：西榮街１６８號至２０４號、西榮街２０９－２號至１７９號、光彩街５５８號至６２０號、中正路５７７號等沿途用戶。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午08時至17時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
楠西區：東西煙。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午09時至17時30分（8小時半）
停水原因：汙水工程停水施工改接作業
📍影響區域
岡山區：台上路、大仁北路、大仁路、大全街、大德一路、富貴南街、新庄路、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
🕦停水時間：3月16日上午09時至17時30分（8小時半）
停水原因：汰換管線工程。
📍影響區域
楠梓區：立仁街
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午09時30分至16時（6小時半）
停水原因：南州鄉同安村汰換管線工程。
📍影響區域
南州鄉：同安路。
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：吉安鄉中央路二段汰換管線工程。
📍影響區域
吉安鄉：中原路、中原路一段、勝安一街、勝安二街、和平路一段、慈惠一街、慈惠三街、慈惠二街、慈惠五街、慈惠六街、慈惠四街、民治路、自強路、自立路一段、中華路、仁和街、德安六街、睦和街。
🕦停水時間：3月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：吉安鄉中央路二段汰換管線工程。
📍影響區域
吉安鄉：中山路三段、中山路二段、中華路二段、南山一街、南山三街、南山二街、南山五街、南山六街、南山四街、吉祥一街、吉祥七街、吉祥三街、吉祥九街、吉祥二街、吉祥五街、吉祥八街、吉祥六街、吉祥十二街、吉祥四街、吉興一街、宜昌七街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：3月16日上午10時至17時（7小時）
停水原因：觀音區廣福里月桃路三段115巷145號等管線工程新舊管聯絡
📍影響區域
觀音區：廣福里月桃路三段115巷(以上皆含其巷道)、廣青路。
🕦停水時間：3月16日上午08時30分至17時30分（9小時）
停水原因：南屯區豐安街等汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東路、豐安街、豐順街。
降壓地區
南屯區：京展街、向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南五路二段、文心南六路、樂心街、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街、黎明路一段。
停水原因：霧峰區四德南路等汰換管線工程峰堤路段
📍影響區域
霧峰區：吉峰西路、峰提路、錦州路。
🕦停水時間：3月16日上午08時至17時（9小時）
停水原因：斗六所用戶新裝工程新舊管連接
📍影響區域
斗六市：南京路73巷口
🕦停水時間：3月16日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程（依施作進度間歇性停水）
📍影響區域
西區：西榮街１６８號至２０４號、西榮街２０９－２號至１７９號、光彩街５５８號至６２０號、中正路５７７號等沿途用戶。
🕦停水時間：3月16日上午08時至17時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
楠西區：東西煙。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月16日上午09時至17時30分（8小時半）
停水原因：汙水工程停水施工改接作業
📍影響區域
岡山區：台上路、大仁北路、大仁路、大全街、大德一路、富貴南街、新庄路、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
停水原因：汰換管線工程。
📍影響區域
楠梓區：立仁街
🕦停水時間：3月16日上午09時30分至16時（6小時半）
停水原因：南州鄉同安村汰換管線工程。
📍影響區域
南州鄉：同安路。
🕦停水時間：3月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：吉安鄉中央路二段汰換管線工程。
📍影響區域
吉安鄉：中原路、中原路一段、勝安一街、勝安二街、和平路一段、慈惠一街、慈惠三街、慈惠二街、慈惠五街、慈惠六街、慈惠四街、民治路、自強路、自立路一段、中華路、仁和街、德安六街、睦和街。
停水原因：吉安鄉中央路二段汰換管線工程。
📍影響區域
吉安鄉：中山路三段、中山路二段、中華路二段、南山一街、南山三街、南山二街、南山五街、南山六街、南山四街、吉祥一街、吉祥七街、吉祥三街、吉祥九街、吉祥二街、吉祥五街、吉祥八街、吉祥六街、吉祥十二街、吉祥四街、吉興一街、宜昌七街。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司