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日本武士隊今（台灣時間15日）在八強賽事，以5：8三分落敗，寫下首次於八強遭到淘汰，比賽結束後「取消Netflix訂閱」立即成為熱門話題。由於本次世界棒球經典賽（World Baseball Classic）在日本境內由Netflix獨播，各地電視台皆無轉播權，因此許多棒球迷為了觀看比賽，皆訂閱了Netflix，然而在確定止步八強後，許多球迷紛紛退訂。日本球迷在網路上激烈評論「我要取消Netflix！該死！」、「因為日本輸了，我要取消Netflix」、「我必須取消Netflix，不然就忘了」、「我得在取消Netflix之前把感興趣的電視劇和電影都看完」諸如此類的評論接連出現。甚至還有原先訂閱的球迷表示：由於日本武士輸球，現在很生氣，正在考慮要不要退訂」日本球迷原本就對Netflix獨播非常反感，認為沒有在電視上播出是不合理的，不應該讓國外平台獨拿轉播，賽後許多球迷表示：「我已經取消Netflix訂閱了，謝謝」