2026年節分「春分」就在3月20日22點46分，這天剛好也是農曆二月初二、土地公生日，也是俗稱的「龍抬頭」、「頭牙」。命理專家楊登嵙表示，春分忽冷忽熱的天氣，常常讓人前一天熱到想吃冰，隔一天又冷到要穿羽絨服，導致身體經常出現小狀況，這半個月屬豬、兔、羊、雞的民眾要注意身體健康，有可能會有感冒、關節炎、氣管炎及心血管方面等疾病，楊登嵙也提供春分食衣住行育樂的養生及禁忌，讓身體健康度過多變天氣。
「春分」的意思
「春分」是春天的中分點，這天晝夜長短平均，剛好是總共90日春天過了一半，所以稱為「春分」。春分這一天陽光直射赤道， 所以白天和夜晚的時間幾乎相等，後續陽光會直射位置會逐漸北移，日夜時間也會開始晝長夜短。今年3月20日22點46分節氣進入春分，這天剛好又是農曆二月初二，是土地公生日，也是「龍抬頭」、「頭牙」。
「春分」食衣住行育樂養生、禁忌
一、食：可多吃時令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。像是韭菜有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之物，比如蔥、香菜、花生、蝦仁等，少食辛辣之物。另外，多食用甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，能補肝益腎，還可泡菊花茶、薄荷水，能清除肝熱，但春季易傷肝，最好不要喝酒。在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，最好加入蔥、薑、酒、醋類溫性調料，防止菜肴性寒偏涼，吃了之後有損脾胃，讓肚子不舒服。
二、衣：春分溫度變化大、溫差也大，早晚比較冷，中午相對比較熱，如果太早把冬天衣服收起來，容易受到溫度冷熱變化的影響，會引發一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。因此春分時節，要隨時了解氣溫變化情況，根據溫度變化，靈活增減衣物。
三、住：可在上午8時左右開窗，這時候，一般氣溫比較回溫，空氣品質也比較好，是開窗通風的好時機。另外，在午睡以後，可以適當開窗通風，保持室內空氣清新。
四、行：春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且環境風多、風大，容易有感冒流鼻涕、咳嗽，因此風多、風大時，儘量別到戶外吹風，以免造成腹痛。這時候也容易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。
五、育：平時可伸懶腰通經絡，深呼吸，趕走疲倦，可以做一些和緩的運動，如春遊、慢跑、登山，讓身體微微出汗。
六、樂：春分要以養肝為先，不要生氣、憂鬱戒，建議樂觀開朗想開點。
資料來源：命理專家楊登嵙
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「春分」是春天的中分點，這天晝夜長短平均，剛好是總共90日春天過了一半，所以稱為「春分」。春分這一天陽光直射赤道， 所以白天和夜晚的時間幾乎相等，後續陽光會直射位置會逐漸北移，日夜時間也會開始晝長夜短。今年3月20日22點46分節氣進入春分，這天剛好又是農曆二月初二，是土地公生日，也是「龍抬頭」、「頭牙」。
一、食：可多吃時令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。像是韭菜有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之物，比如蔥、香菜、花生、蝦仁等，少食辛辣之物。另外，多食用甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，能補肝益腎，還可泡菊花茶、薄荷水，能清除肝熱，但春季易傷肝，最好不要喝酒。在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，最好加入蔥、薑、酒、醋類溫性調料，防止菜肴性寒偏涼，吃了之後有損脾胃，讓肚子不舒服。
二、衣：春分溫度變化大、溫差也大，早晚比較冷，中午相對比較熱，如果太早把冬天衣服收起來，容易受到溫度冷熱變化的影響，會引發一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。因此春分時節，要隨時了解氣溫變化情況，根據溫度變化，靈活增減衣物。
四、行：春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且環境風多、風大，容易有感冒流鼻涕、咳嗽，因此風多、風大時，儘量別到戶外吹風，以免造成腹痛。這時候也容易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。
五、育：平時可伸懶腰通經絡，深呼吸，趕走疲倦，可以做一些和緩的運動，如春遊、慢跑、登山，讓身體微微出汗。
資料來源：命理專家楊登嵙