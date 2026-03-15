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▲周杰倫發文表示自己親自製作多種不同時長的短版MV，還崩潰到爆粗口。（圖／周杰倫IG@jaychou）

周杰倫為了紀念出道25周年，早在去年就放話要推出全新專輯，但發布日期不斷延後，從去年暑假拖到今年開春都還沒新專輯的影子。不過繼日前他透露老婆昆凌、孩子都聽了後，周杰倫又在昨（14）日白色情人節曝光最新進度，抱怨弄完MV完整版，又要弄5種短版MV，「重點是我為什麼要自己弄？！」還直接爆粗口「林老師勒」，讓大家笑翻。周杰倫在昨日一連於IG上傳多個限時動態，抱怨弄完MV完整版，還要弄各種不同時長的短版，「弄了120秒、60秒、30秒、20秒、8秒的短版，請問一下到底什麼平台需要這些各種短版的啦…」但沒想到這還是周杰倫親自動手，直呼「重點是我為什麼要自己弄？！」下一秒又馬上自誇「能者多勞」，不過最後還是忍不住罵一句「林老師勒」發洩情緒，讓粉絲看得哭笑不得。除此之外，周杰倫也公開跟廖人帥的訊息內容，對方感謝周杰倫找自己拍MV，周杰倫先是大力稱讚後，又開始偷吐槽好友阿Ken，不只叫阿Ken要好好學習，還說：「對於阿Ken我能做的，就是找他主持記者會…」看來新專輯記者會的主持人就是阿Ken了。最後周杰倫也笑說：「剛聊著聊著，莫名就會聊到阿Ken」，讓大家都對這兩人相愛相殺的友情感到好笑又羨慕。周杰倫日前透露新歌已完成，並給「全家大小」也就是愛妻昆凌和他的3名寶貝子女試聽了；帶著家人旅遊再搭配上已經完成的新曲，讓周杰倫直呼「真爽」，同時也跟粉絲預告發布時間，表示大家再過幾天就聽得到，加上這次MV完成，相信新專輯應該在3月就會公開。回顧周杰倫上一次發專輯，已是3年8個月前的《最偉大的作品》，個人新歌則是2023年12月22日發布的〈聖誕星〉，雖然他這段期間一直有在創作，並與派偉俊、F4陸續推出合作單曲，但獨屬於他的音樂作品對歌迷來說依舊聽不夠，因此周杰倫這次也承諾大家，新專輯將收錄超過12首新歌，勢必能讓歌迷大飽耳福。