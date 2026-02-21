我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（左）寫的〈雙截棍〉曾被張惠妹（右）退貨，自己唱反而成為經典。（圖／張惠妹 A-mei/A-mit FB）

天王周杰倫在爆紅華語圈前的2000年初期，是吳宗憲旗下阿爾發音樂的幕後作曲人。當時他對節奏感強烈的R&B與饒舌充滿熱情，寫出曲風極前衛的〈雙截棍〉，希望能讓當時正處於事業高峰的天后張惠妹演唱。但不料在那個年代的主流曲風是情歌，〈雙截棍〉的重金屬元素太過前衛，讓張惠妹雖然驚豔，但又感到掙扎，最後決定退貨。而多年後，周杰倫竟依然記仇，還曾公開在節目開玩笑抱怨，張惠妹也揭開退貨原因，竟是因為字太多，讓全場笑翻直呼超認同。〈雙截棍〉這首歌結合了重金屬、饒舌與東方武術元素，對當時主流情歌市場而言無疑是一顆震撼彈。張惠妹曾在多年後的訪談中坦言，當時看到demo時感到非常驚艷，但卻陷入了掙扎。她表示〈雙截棍〉的快節奏與饒舌密度，與她當時充滿靈魂樂與高亢情歌的形象有極大落差，「當時的曲風真的太超前了，我真的不知道該怎麼去發揮它的味道」。不料這個退貨事件，竟讓周杰倫一記就是20多年。周杰倫曾在多個場合幽默提及這段往事，開玩笑地抱怨當時覺得張惠妹「沒眼光」，而張惠妹也解釋當初跟周杰倫邀的歌是抒情歌，沒想到會收到〈雙截棍〉，讓她搖頭直言，「字太多我沒辦法」，周董還追問如果現在再給一次，張惠妹會不會接受，張惠妹超誠實表示：「一直用念的，你覺得我有辦法唱嗎？」讓大家笑翻。但其實，當時周杰倫除了〈雙截棍〉被退貨外，甚至連寫給劉德華的〈眼淚知道〉也被退稿。這種接二連三的受挫，反而激發了他的好勝心，心想：「既然你們都不唱，那我就自己唱！」這份不服輸的勇氣，讓他決定把〈雙截棍〉收錄在自己的第2張專輯《范特西》中，竟直接讓這首歌成為經典。當2001年《范特西》發行後，周杰倫以極具個人特色的含糊唱腔、與獨特停頓，讓〈雙截棍〉迅速席捲亞洲，成為青少年爭相模仿的文化現象。這次退貨也意外成了華語樂壇的經典巧合，不少粉絲都直呼「感謝天后當年退稿！」雖然兩人現在都已是天王天后等級，但許多粉絲都認為周杰倫是唯一能唱〈雙截棍〉的不二人選。