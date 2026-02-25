我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江蕙在台北小巨蛋開唱，周杰倫送上花藍祝福。（圖／記者李欣恬攝影）

▲江蕙在台北小巨蛋開唱，A-Lin送上花籃祝賀，也幽默署名是那魯灣。（圖／記者李欣恬攝影）

台語天后江蕙在台北小巨蛋的《無・有》演唱會，今（25）日晚間迎來最終場。演藝圈的重量級星友們也送上花籃，和江蕙有著深厚姐弟情的天王周杰倫，也送上祝福花圈，還有A-Lin也以「那魯灣」為署名，為二姐送上祝福。江蕙的代表作之一〈落雨聲〉，就是出自周杰倫、方文山之手。江蕙也一向視周杰倫為弟弟，這次他特別送上了一盆以大紅玫瑰、牡丹及亮橘色系花朵為主體的超華麗花籃，花叢中還精心點綴著閃亮的金色氣球，充滿喜氣洋洋的氛圍。周杰倫在賀卡上暖心寫下：「有二姐的歌聲陪伴，就是最圓滿的年，Good Show，JAY。」字裡行間流露出對二姐滿滿的敬愛與支持，也道出了所有歌迷的心聲，只要能再次聽見江蕙溫婉的歌聲，這個年就稱得上圓滿。A-Lin也送上了以白色系與粉綠色系為主、高雅別緻的花籃致意。她以晚輩的崇敬之情，在賀卡上感性地寫道：「二姐，一開口就是經典，今晚只負責感動我們。」短短幾個字，便道破了江蕙歌聲中那股直擊人心的魔力。更令人會心一笑的是，一向幽默開朗的她，在署名處特別寫下「那魯灣A-Lin」，完全搭上台東跨年演唱會上爆紅的哏，顯得格外可愛。