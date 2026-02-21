我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江蕙《無・有》演唱會在大年初四開始，這是給粉絲的加演場，25日會是收官場。（圖／寬宏藝術提供）

天后二姐江蕙的《無・有》演唱會安可場自昨（20）日晚間大年初四開唱，適逢農曆春節假期，在充滿團圓氣氛的冬夜裡，江蕙攻蛋狂撒洋蔥的感性橋段深深觸動了萬名歌迷！二姐重現童年跟著父親巡迴的布袋戲場景，也驚喜獻唱媽媽愛曲〈月亮代表我的心〉。她和粉絲分享小故事，這是她母親最愛唱的歌曲，爸爸當下聽的時候很不解風情，現在她只要聽到、唱到這首歌，都會想到媽媽，也希望粉絲聽這首歌，可以一起想念心中懷念的人。演出現場，就在二姐在唱完為父親準備的〈下午的一齣戲〉後，幽默表示：「講到爸爸，也要講到我媽媽，沒講到她，她也會吃醋。」於是，她特別將這首去年巡迴沒有的曲目加入歌單，驚喜獻唱〈月亮代表我的心〉來致敬母親。二姐回憶，當年媽媽總是邊車著布袋戲服，邊對著爸爸甜唱這首華語經典，沒想到爸爸卻嫌聽膩了，直呼：「妳每天都唱這首，也換一首」，讓二姐在台上忍不住笑嘆老爸真是不解風情，「媽媽其實是唱給自己的丈夫聽的，很幸福啊！」除了母親的專屬情歌，二姐也特別邀請擁有68年歷史的「明興閣布袋戲」登台，藉由傳統技藝訴說她9歲就隨父親到處演出布袋戲，她則跟著走唱，「我小時候就知道什麼是巡迴演出了，那時候化妝都是爸爸幫我畫。」「這首應該都會唱吧？我懷念我媽媽，你們也可以懷念你們思念的人。」在講完父母的溫馨往事後，江蕙也溫柔地向台下萬名觀眾喊話。母親曾是她最堅強的後盾，也是支撐她走過無數歲月的重要力量。在〈月亮代表我的心〉細膩動人的旋律帶領下，全場觀眾一同開起手機燈海大合唱。江蕙《無・有》演唱會安可場將一路演到25日，演完收官。