▲寬宏藝術公布江蕙演唱會入場注意事項，包括禁止攜帶的物品，最嚴重可能不得入場。（圖／翻攝自寬宏藝術臉書）

▲台北小巨蛋入口區域一覽。江蕙演唱會的取票處位於6號門處。（圖／翻攝自台北小巨蛋官網）

台北小巨蛋6號門票務服務台。

春節連假場次（2/22）：

票務服務台開放時間：16:00 開始

觀眾進場時間：預計 17:00

開演時間：預計 18:30

平日晚間場次（2/24、2/25）：

票務服務台開放時間：17:00 開始

觀眾進場時間：預計 18:00

開演時間：預計 19:30

江蕙《無,有》安可場演唱會已從大年初四於台北小巨蛋開跑。為了讓所有好不容易搶到票的粉絲都能順利進場朝聖，主辦單位公布最完整的江蕙演唱會入場攻略，包括嚴格禁止錄音、錄影，以及每天的開演時間、現場取票區，還有禁止攜帶的物品，最嚴重可能會不能入場。《NOWNEWS今日新聞》特別一次整理。提醒粉絲們務必提前熟悉進場規範，才能安心享受精彩演出。針對這次官方公告的江蕙演唱會入場注意事項，主辦單位特別祭出極為嚴格的管制措施。本節目全面採實名制入場，且演出進行中絕對禁止任何形式的拍攝與錄音，違者最重將遭強制離場且不予退票，甚至面臨侵權告訴，必須謹慎留意。請注意，假日場與平日場的時間安排有所不同，但取票區域皆位於⚠️票券持有人必須與「該筆訂單之訂票人」同時進場，恕不接受分開進場。訂票人本人須攜帶並出示「有照片之有效身分證件正本」，資料不符將無法入場。入場前須接受金屬探測器檢查及驗包。現場無提供寄物服務，請盡量減少隨身行李以加快速度；若中途離場，須再次安檢才能進入。演出中禁止使用手機、專業相機等任何設備拍照、直播或錄音。，其餘時間請將手機調為靜音。現場有大量雷射燈光，違規拍攝亦可能造成手機鏡頭損壞。嚴禁站立於座椅上觀賞。2、3樓觀眾請勿站立或跺腳，請以「拍手」取代跳動。⚠️開演後遲到或中途離席（含上洗手間）的觀眾，必須配合主辦單位的管制時間安排，才能再度入場。⚠️