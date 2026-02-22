江蕙《無,有》安可場演唱會已從大年初四於台北小巨蛋開跑。為了讓所有好不容易搶到票的粉絲都能順利進場朝聖，主辦單位公布最完整的江蕙演唱會入場攻略，包括嚴格禁止錄音、錄影，以及每天的開演時間、現場取票區，還有禁止攜帶的物品，最嚴重可能會不能入場。《NOWNEWS今日新聞》特別一次整理。提醒粉絲們務必提前熟悉進場規範，才能安心享受精彩演出。

▲寬宏藝術公布江蕙演唱會入場注意事項，包括禁止攜帶的物品，最嚴重可能不得入場。（圖／翻攝自寬宏藝術臉書）
針對這次官方公告的江蕙演唱會入場注意事項，主辦單位特別祭出極為嚴格的管制措施。本節目全面採實名制入場，且演出進行中絕對禁止任何形式的拍攝與錄音，違者最重將遭強制離場且不予退票，甚至面臨侵權告訴，必須謹慎留意。

▲台北小巨蛋入口區域一覽。江蕙演唱會的取票處位於6號門處。（圖／翻攝自台北小巨蛋官網）
⏰ 開演時間與現場取票區資訊

請注意，假日場與平日場的時間安排有所不同，但取票區域皆位於台北小巨蛋6號門票務服務台。


💡春節連假場次（2/22）：

票務服務台開放時間：16:00 開始

觀眾進場時間：預計 17:00

開演時間：預計 18:30


💡平日晚間場次（2/24、2/25）：

票務服務台開放時間：17:00 開始

觀眾進場時間：預計 18:00

開演時間：預計 19:30


⚠️ 入場安檢與實名制規範

💡實名制團進團出

票券持有人必須與「該筆訂單之訂票人」同時進場，恕不接受分開進場。訂票人本人須攜帶並出示「有照片之有效身分證件正本」，資料不符將無法入場。

💡高規格安檢

入場前須接受金屬探測器檢查及驗包。現場無提供寄物服務，請盡量減少隨身行李以加快速度；若中途離場，須再次安檢才能進入。


🚫 觀賞禮儀

嚴禁錄影音

 演出中禁止使用手機、專業相機等任何設備拍照、直播或錄音。僅有「最後安可橋段」開放使用手機拍攝，其餘時間請將手機調為靜音。現場有大量雷射燈光，違規拍攝亦可能造成手機鏡頭損壞。

禁止危險動作

嚴禁站立於座椅上觀賞。2、3樓觀眾請勿站立或跺腳，請以「拍手」取代跳動。

⚠️遲到管制

開演後遲到或中途離席（含上洗手間）的觀眾，必須配合主辦單位的管制時間安排，才能再度入場。


🚫禁止帶入物品一次看

任何食物、飲料（飲用水除外）

尺寸大過於35.5cm x 35.5cm x 15.2cm之包包

任何行李袋和行李箱

任何專業相機、攝錄影/錄音器材

錄影式的雙筒望遠鏡

平板電腦、Go-Pro、DV

雷射筆與手電筒

不得吸煙、嚼食檳榔、飲酒。

寵物

任何武器、發射器、尖銳、危險物品（例如：打火機、槍砲、子彈、刀劍、球棒、木棒、防狼噴霧器、電擊裝置、美工刀、剪刀、爆炸物）

旗幟、桿子、長竿、攝影腳架、自拍棒、三腳架與板凳類自行加高裝置等

任何玻璃裝容器（包含玻璃罐裝的飲用水、藥品及香水）

含桿子或長竿的標語、旗幟、橫幅、海報。標語、旗幟、橫幅、海報等任何應援物不可含特定商業及不恰當或政治內容與標誌。

煙火、噴煙裝置、充氣物（例如：氣球、海灘球）

足以遮擋他人視線或影響表演者之發光物體（如應援燈牌、發光帽）

危害公眾安全之物品及行為


⚠️重要提醒事項

🚸如經查獲，不論何種形式，均不得進場。

🚸主辦單位現場無提供寄物相關服務及保管任何物品，敬請配合。


資料來源：寬宏藝術臉書台北小巨蛋官網




