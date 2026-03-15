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▲大谷翔平送總教練羅伯茲（如圖）玩具版保時捷。（圖／@Dodgers）

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平，因在2026世界棒球經典賽（WBC）的超強表現而引發高度話題，就算日本在今（15）日遺憾敗給委內瑞拉，依然討論度不斷。而以調皮個性聞名的大谷翔平，近日又被網友挖出曾在道奇隊奪得世界冠軍後，實現與總教練羅伯茲（Dave Roberts）的諾言，送對方一台保時捷，但這台保時捷竟是玩具車，大谷翔平還直接將玩具車停在羅伯茲停車位，讓對方看到後哭笑不得，搞笑反應全被拍，還對著鏡頭就喊話大谷翔平「你有麻煩了」，可愛互動引發爆笑。大谷翔平過去為了感謝隊友凱利（Joe Kelly）讓出17號背號，大方送出一輛真實的保時捷作為回禮，這讓總教練羅伯茲十分羨慕，也常常開玩笑向大谷翔平討車。當時大谷翔平幽默地回應表示，如果球隊能成功拿下世界大賽冠軍，他會考慮看看。而在去年奪冠後，大谷翔平真的兌現諾言，羅伯茲在某天早上準備開車時，驚覺自己的保時捷愛車竟然「縮水」了，原本的停車位被大谷掉包成一台藍色、可乘坐的價值約台幣6585元（160英鎊）「兒童版玩具保時捷」。羅伯茲先是驚奇的跟玩具車合照後，接著才意識到原來那就是大谷翔平送的保時捷。而羅伯茲的反應也全部被拍下來，讓他又好氣又好笑，對著鏡頭問：「這是大谷計畫的嗎？」對方說對後，讓他氣的喊話大谷翔平「你有麻煩了」，但也乖乖的坐上車拍照，讓大家笑翻。事實上，這已經不是大谷翔平第一次送總教練玩具車。在2024年大谷翔平打破羅伯茲保持的，道奇隊史日本出生選手最多轟紀錄時，就曾在他的辦公桌上放了一台小型的保時捷模型車。面對車子尺寸從「桌上型模型」變成「兒童版座車」，羅伯茲也幽默地猜測這會不會是一個還在進行中的主題企畫，並笑稱大家可以繼續看下去，看他未來是否真的能等到一輛真實大小的保時捷。羅伯茲經歷多次被整，也不忘報仇，大谷翔平去年生下愛女後，某天羅伯茲嚴肅的把大谷翔平叫進辦公室，讓他瞬間以為自己犯了什麼錯，沒想到一進去竟看到一台粉紅色電動保時捷，羅伯茲表示：「這是我跟我老婆送你跟家人的禮物，這是你女兒的第一台車，不錯吧，還可以遙控喔」，兩人搞笑又溫暖的互動，也讓大家感到非常羨慕。