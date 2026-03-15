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在2026世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的台灣20歲「火球男」張峻瑋，結束國家隊任務後立即回歸日職福岡軟銀鷹。今（15）日張峻瑋迎來個人日職二軍例行賽生涯的首秀，面對歐力士猛牛後援主投2局僅挨1安、狂飆2次三振，最快球速來到153公里，以近乎完美的初登板表現向教練團證明身手。身為本屆經典賽台灣隊年紀最輕的成員，張峻瑋在預賽面對強敵日本隊時展現大將之風。當時他中繼上場2.2局僅被敲出1支安打、無失分，最快球速更飆破155公里。雖然台灣該場比賽提前被扣倒，最終也無緣晉級八強，但張峻瑋的震撼演出，早已引起球迷與母隊軟銀鷹高度關注。帶領著經典賽累積的信心，張峻瑋今日在二軍例行賽解鎖職業生涯新篇章。他在7局下球隊3：4落後時登板，首打席就用犀利球路三振掉宜保翔，隨後連續讓元謙太與野口智哉擊出滾地球出局，完成亮眼的三上三下。8局下張峻瑋續投，雖被首位打者河野聰太敲出安打，但他隨即回穩，接連解決三名打者安全下莊。總計今日後援2局、無保送、無失分，最快球速穩定維持在153公里，順利完成日職二軍首戰。除了張峻瑋的亮眼表現，今日其他旅日台將也有出賽紀錄。效力東北樂天金鷲的宋家豪，在對陣養樂多燕子的比賽中後援1局，雖有1次保送但未挨安打、力保不失分；同場先發的樂天游擊手陽柏翔，則繳出4打數1安打的表現，賽後打擊率維持在0.286。