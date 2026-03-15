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▲委內瑞拉首棒Acuña Jr.轟出全壘打，大谷翔平（如圖）立刻還以顏色開轟，精彩對決讓球迷看了過癮。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平、山本由伸也救不了 日本經典賽慘敗

日本Netflix擁獨家轉播權 球迷崩潰喊：退訂！

▲本次世界棒球經典賽在日本境內由Netflix獨家轉播，各地電視台皆無轉播權，因此許多棒球迷為了觀看比賽，皆訂閱了Netflix。（圖／取自Netflix Japan官方X）

2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽如火如荼，日本隊輸給委內瑞拉，不僅連霸夢碎，更是隊史首度無緣4強，讓不少球迷錯愕。體育專欄作家「體育大叔」今（15）日發文分享看法，並好奇問：「日本沒打進四強，最幹的是誰？」話題引起網友討論，其中最多人點名串流影音平台NETFLIX，「Netflix在日訂閱率沒衝高，結果日本又沒進四強，真的是最大輸家」、「Netflix日本支部」。日本爆冷淘汰，體育大叔指出大谷翔平、山本由伸也都救不了總教練井端弘和，他表示第1局委內瑞拉首棒Acuña Jr.就從山本由伸手裡轟出全壘打，而1局下大谷翔平立刻還以顏色開轟，「這種比賽，你連眨眼都會怕錯過畫面」。中場日本取得5比2領先，但第6局委內瑞拉打者Abreu一記3分砲，瞬間扭轉局勢，比數7比5超前日本隊，讓體育大叔直呼：「永遠不要低估拉丁美洲球隊對棒球的決心。」認為這次委內瑞拉獲得一場紮紮實實的勝利。日本找來大谷翔平和山本由伸兩位超級巨星，還是遭遇了空前的挫敗，體育大叔問：「日本沒打進四強，最幹的是誰？」讓網友們留言回應：「Netflix日本支部」、「最心痛的一定是日本贊助廠商跟轉播單位」、「是Netflix」、「沒有日本的比賽就沒有收視率了」、「現在日本的X有一個很好笑的趨勢關鍵字-NETFLIX解約」。本次世界棒球經典賽在日本境內由Netflix獨家轉播，各地電視台皆無轉播權，因此許多棒球迷為了觀看比賽，皆訂閱了Netflix，然而在確定止步八強後，許多人紛紛退訂。事實上，日本球迷原本就對Netflix獨播非常反感，認為沒有在電視上播出是不合理的，不應該讓國外平台獨拿轉播，賽後許多球迷表示：「我已經取消Netflix訂閱了，謝謝」、「我要退訂Netflix！氣死！」