金州勇士隊本賽季深受傷病困擾，戰績起伏不定，目前以32勝 34負暫居西區第9，正處於附加賽的激烈競爭中。然而，球隊近期的低迷或許能換來長期紅利。根據多家權威媒體預測，勇士隊極有望在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀會中，以首輪樂透籤選中康乃狄克大學（UConn）的菁英射手穆林斯（Braylon Mullins），為「後柯瑞時代」注入核心戰力。
菁英投射能力獲讚 勇士體系完美拼圖
ESPN選秀專家Jeremy Woo在最新的模擬選秀中，預測勇士隊將以第13順位挑中穆林斯。這位身高6呎6吋（約198公分）的得分後衛，本賽季在康乃狄克大學哈士奇男子籃球隊表現搶眼，場均繳出12.2分3.4籃板1.4助攻，其三分球命中率為34.9%，每場平均出手高達6.5次。
穆林斯被《NBA Draft Room》評價為「擁有閃電般出手速度與致命準度的菁英級三分射手」，其具備側翼高度的體型與優秀的得分直覺，被認為與勇士隊強調空間、外線投射及無球跑動的體系無縫接軌。
大賽型球員 生涯代表作頻傳
年僅19歲的穆林斯本賽季已三度得分突破20大關，其中在2月對陣克雷頓大學（Creighton）時砍下生涯新高的25分，單場飆進6顆三分球；1月份對陣普羅維登斯學院（Providence）時，更以超過5成的命中率高效進帳24分。
分析指出，穆林斯在星光熠熠的UConn隊中雖擔任配角，但其展現出的上限極高，若能在即將到來的「三月瘋（March Madness）」錦標賽中持續發光，其選秀順位極有可能再往上衝。
勇士總管信心十足 籌碼充足佈局夏季
除了選秀權，勇士隊總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前也對球隊擁有的資產表示信心。勇士隊目前掌握未來7年內4個首輪選秀權及多次選秀互換權，此外如穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）合計約 1800 萬美金的合約，也被視為夏季交易的潛在籌碼。
面對柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯末期，勇士隊正採取「雙軌並行」策略：一方面監控如安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等超級巨星的交易可能，另一方面則透過選秀補進如穆林斯般具有高即戰力且低成本的年輕才俊。
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ESPN選秀專家Jeremy Woo在最新的模擬選秀中，預測勇士隊將以第13順位挑中穆林斯。這位身高6呎6吋（約198公分）的得分後衛，本賽季在康乃狄克大學哈士奇男子籃球隊表現搶眼，場均繳出12.2分3.4籃板1.4助攻，其三分球命中率為34.9%，每場平均出手高達6.5次。
穆林斯被《NBA Draft Room》評價為「擁有閃電般出手速度與致命準度的菁英級三分射手」，其具備側翼高度的體型與優秀的得分直覺，被認為與勇士隊強調空間、外線投射及無球跑動的體系無縫接軌。
年僅19歲的穆林斯本賽季已三度得分突破20大關，其中在2月對陣克雷頓大學（Creighton）時砍下生涯新高的25分，單場飆進6顆三分球；1月份對陣普羅維登斯學院（Providence）時，更以超過5成的命中率高效進帳24分。
分析指出，穆林斯在星光熠熠的UConn隊中雖擔任配角，但其展現出的上限極高，若能在即將到來的「三月瘋（March Madness）」錦標賽中持續發光，其選秀順位極有可能再往上衝。
勇士總管信心十足 籌碼充足佈局夏季
除了選秀權，勇士隊總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）日前也對球隊擁有的資產表示信心。勇士隊目前掌握未來7年內4個首輪選秀權及多次選秀互換權，此外如穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）合計約 1800 萬美金的合約，也被視為夏季交易的潛在籌碼。
面對柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯末期，勇士隊正採取「雙軌並行」策略：一方面監控如安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等超級巨星的交易可能，另一方面則透過選秀補進如穆林斯般具有高即戰力且低成本的年輕才俊。