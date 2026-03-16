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▲WBC經典賽四強戰3月16日先上演美國對戰多明尼加的前冠軍球隊對決，美國預計由史金恩茲（Paul Skenes）出戰，多明尼加則由塞維里諾（Luis Severino）迎敵。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）4強準決賽對戰組合正式出爐，由衛冕冠軍日本隊意外止步八強後，全世界球迷引頸期盼的「夢幻對決」——美國隊對戰多明尼加，將在16日8：00於邁阿密隆重登場。ESPN專家一致認為，這場集結了全聯盟最強戰力的頂尖對決，其精彩程度與話題性無疑是本屆賽事的最高巔峰。美國隊此役預計派出目前公認世界最強投手之一的史金恩茲（Paul Skenes）擔綱先發，他將正面迎戰被稱為「不可阻擋之軍」的多明尼加打線。根據ESPN專家岡薩雷茲（Alden Gonzalez）統計，兩隊預計先發的18名野手中，合計曾獲得52次全明星入選、32座銀棒獎、11座金手套以及5座MVP，且所有球員皆處於職業生涯巔峰期。其中更有17人名列季前 MLB 百大球員榜單，堪稱是「一生僅見一次」的超高水準對決。ESPN名記者帕桑（Jeff Passan）指出，這是一場強盾與利箭的碰撞。他表示：「多明尼加擁有一支塞滿明星賽成員與未來名人堂球星的打線，而史金恩茲則是當今世界球壇最難以撼動的屏障。雖然稱之為『真正的決賽』有些老掉牙，但在衛冕軍日本隊於週六敗給委內瑞拉出局後，這場美多大戰絕對是本屆賽事唯一的招牌焦點。」另一位專家卡斯提歐（Jorge Castillo）則用「史基斯對決香蕉力量（Plátano Power）」來形容這場賽事，強調邁阿密現場的狂熱氣氛將把比賽張力拉到最滿。多明尼加在八強賽以「扣倒」之姿擊敗韓國隊，強勢挺進四強並順利奪下2028洛杉磯奧運門票，目前士氣正值頂峰。而美國隊在度過開賽初期的亂流後，戰力也已磨合完畢。這場比賽的贏家將晉級周三的冠軍爭霸戰。對於全球棒球迷而言，這不單是一場棒球賽，更是當今大聯盟最高戰力的實戰縮影。不論是史基斯的百英里火球，還是多明尼加強砲們極具個人風格的甩棒與慶祝方式，都將讓這場邁阿密之夜寫下歷史新頁。