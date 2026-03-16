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在今（16）日舉行的 2026 年世界棒球經典賽（WBC）準決賽中，多明尼加強砲少年卡米內羅（Junior Caminero）再度成為全球焦點。他不僅以全壘打為球隊首開紀錄，更在單場比賽中一舉寫下兩項大賽紀錄，讓這位年僅22歲的光芒隊新星瞬間爆紅。卡米內羅在對陣美國隊的比賽中表現神勇，今日的一記陽春砲讓他寫下以下紀錄：📍WB 單屆最多轟：多明尼加隊本屆已累積15支全壘打，打破2009年墨西哥隊持有的14轟紀錄，卡米內羅正是這項新紀錄的核心功臣。📍23歲以下最強紀錄：卡米內羅在本屆大賽已累積3支全壘打，追平了2017年波多黎各名將柯瑞亞（Carlos Correa）所保持的「23 歲以下球員單屆最多全壘打」紀錄。對於不熟悉光芒隊的球迷來說，卡米內羅的崛起或許令人驚訝，但大聯盟專家早已對他寄予厚望。他雖然效力於小市場的光芒隊，但其打擊爆發力與情感豐富的慶祝動作早已席捲社群媒體，被大聯盟官方 X 帳號稱為「發電廠（Electric Factory）」與「那個男人（HIM）」。ESPN權威記者帕桑（Jeff Passan）更給予高度評價，直言卡米內羅擊球的力道與穩定性，已達到了僅次於賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平（Shohei Ohtani）的水平，甚至預測他本季有機會在美聯MVP票選衝進前三。名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）也特地邀請他進行專訪，足見其在棒壇的地位正急速竄升。隨著卡米內羅在國際大舞台綻放光芒，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）也表示：「我很高興看到他在聚光燈下展現實力，因為他確實是非常特別的球員。」