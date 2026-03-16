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2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽爆出驚天冷門，衛冕軍日本隊在邁阿密以5比8不敵委內瑞拉，不僅隊史首度止步8強、創下參賽以來最慘紀錄，也讓國際棒壇的奧運門票競爭格局大洗牌。隨著4強名單正式出爐，由美國、多明尼加、義大利與委內瑞拉共同角逐冠軍，這也意味著多明尼加與委內瑞拉已確定憑藉「經典賽美洲區排名最高兩隊」的身分，攜手地主美國隊，率先搶下2028洛杉磯奧運的參賽資格。而台灣將與日、韓等亞洲強權共同競爭剩下一張由12強賽事提供的奧運名額，難度可說是相當高，要力拼衛冕更是難上加難。根據洛杉磯奧運規章，棒球項目僅設6個名額。在美國、多明尼加與委內瑞拉已佔去半數席次後，剩餘的3個名額競爭將極其慘烈。對於台灣隊（中華隊）而言，通往奧運的首個機會將是2027年的世界棒球12強賽。雖然台灣隊身為12強衛冕冠軍，且憑藉世界排名優勢已保送16強正賽，但挑戰難度卻因賽制變革與強敵環伺而「史詩級」攀升。下一屆12強賽將首度擴編至16隊規模，預計包含日本、韓國、古巴、墨西哥等頂尖強權。最令台灣隊感到壓力的是，該賽事僅提供1席奧運門票給「亞洲區排名最高」的隊伍。由於日本隊在本次經典賽慘遭滑鐵盧，加上韓國隊也急於重返巔峰，兩大強權屆時勢必會組成「全職業最強陣容」出戰，力拚在12強賽一舉奪冠鎖定門票。台灣隊若想直若無法在12強賽奪下亞洲第一，台灣隊的最後一線希望將落在2028年3月舉行的「奧運最終資格賽」。屆時將由2支亞洲、2支歐洲、1支非洲與 1支大洋洲球隊爭奪僅剩的最後1席。這類短期的「6搶1」賽事充滿不確定性，且對手通常會徵召所有能動員的戰力孤注一擲，對台灣隊來說，這條路徑的難度與風險極高。面對強敵多明尼加與委內瑞拉已先行「下車」保送奧運，亞洲列強的壓力已提前引爆。台灣隊如何在未來兩年強化戰力，於明年11月的12強賽中突圍而出，甚至挑戰衛冕，將成為全台球迷關注的核心焦點。