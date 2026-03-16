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▲日本武士隊中繼牛棚在比賽中盤大崩盤，後援投手伊藤大海（圖）慘遭委內瑞拉阿布瑞尤敲出逆轉3分砲，站在投手丘上低頭難掩絕望。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）日本隊止步八強，無緣連霸的結果讓全日球迷心碎，但賽後部分偏激網友的行為卻引發更大爭議。包括近藤健介、伊藤大海等多名國手，在賽後遭到嚴重的網路誹謗與人身攻擊。近藤健介今日打破沉默在社群發聲，呼籲停止心碎的言語霸凌；而廣大日本球迷也紛紛站出來，痛批這些躲在鍵盤後的惡意留言「人道破滅」。在八強賽對陣委內瑞拉時，去年澤村賞得主伊藤大海（Hiromi Itoh）於6局領先時登板，卻不慎被敲出逆轉3分砲，最終承擔敗戰。賽後，大批情緒激動的網友湧入他的個人Instagram，留下如「你知道是誰害輸球的嗎？」、「這種實力憑什麼拿澤村賞？」等充滿攻擊性的言論。對此，許多理性的日本球迷感到極度憤怒，紛紛留言反擊：「在這種壓力下奮鬥，寫這種話的人還有良心嗎？」、「選手承受的痛苦比誰都大，這種行為根本是人道終結」。事實上，日本職業棒球選手會早已針對 WBC 期間的誹謗言論進行監控，並強調敗戰是團隊結果，絕非單一球員的責任。今晨，本屆大賽13打數無安打的強打近藤健介（Kensuke Kondo）也在Instagram上傳照片並寫下心境。他首先為自己未能回應期待、感受與大聯盟頂尖選手的實力差距而道歉，但也語氣堅定地提到：「我聽說有選手收到了不懷好意的攻擊性言語。雖然我們接受結果，但那些話語中是否有『激勵』的成分，選手自己感受最深。」近藤最後感謝支持者的激勵，並承諾會重新鍛鍊，回歸2026年賽季。他的發言獲得數萬名網友力挺，紛紛留言：「請挺胸回來，沒人怪你！」