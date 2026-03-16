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國民黨立委洪孟楷近來多次拋出「引入鞭刑制度」的主張，認為可作為嚇阻重大犯罪的手段；相關議題在社會上掀起熱烈討論，根據部分民調顯示，約有7成民眾表態支持。對此，羅智強也分享自己今（16）日清晨與洪孟楷在總統府前升旗、散步並共進早餐時，針對此議題深入交換看法，同時也歡迎大家共同討論是否支持引入鞭刑制度。羅智強表示，兩人在散步過程中談到近年台灣社會最令人憂心的問題之一，就是詐騙與毒品犯罪持續蔓延。洪孟楷提出，若現行刑罰對犯罪的威嚇力不足，是否應思考導入鞭刑制度，作為遏止重大犯罪的一種手段，值得社會進一步討論。談到國際案例，羅智強提及新加坡近年在打擊詐騙方面的成果。2025年當地詐騙案件數量較前一年減少27.6%，財務損失也下降17.9%，首度出現案件數與財損同步下降的情況。駐星代表處發布的《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告也分析，新加坡政府在2024至2025年間密集修法，加強打詐制度。報告指出，在預防層面，新加坡警方在高風險情況下可暫停潛在受害者的銀行帳戶使用，透過「強制冷靜期」防止民眾持續匯款受騙；至於事後處罰方面，當地法律已將詐騙犯罪納入鞭刑適用範圍，詐騙集團主謀與核心成員可能面臨6至24下鞭刑，以強化法律威嚇效果。羅智強指出，其實台灣社會對於是否實施鞭刑的討論由來已久。在公共政策網路參與平台上，主張將鞭刑納入刑法的提案已累積超過百則。除了詐騙犯罪之外，毒品氾濫、毒駕、酒駕、性侵、虐童甚至殺人等重大案件，也常被提出應採更嚴厲刑罰的主張。洪孟楷則認為，台灣長期深受詐騙犯罪困擾，即使立法院多次修法提高刑責，犯罪案件仍層出不窮。因此他提出，是否能借鏡新加坡等國的制度，以更具威嚇力的刑罰來抑制犯罪。同時也討論另一個可能方向，即透過公投方式，讓社會直接表達是否支持對重大詐騙、性侵或虐童等惡性犯罪引入鞭刑制度。羅智強也提到，社會對司法制度的不滿，長期集中在「刑責過輕、威嚇力不足」。例如過去引發公憤的「台版柬埔寨」案件，造成多人死亡，但詐騙集團首腦卻未被判死刑；部分詐騙成員刑期不長，甚至出獄後再次犯案。當犯罪成本低、獲利高時，犯罪自然難以遏止。最後，羅智強向網友拋出問題：「是否支持針對重大詐騙、性侵、虐童等惡性犯罪引入鞭刑制度？」貼文隨即引發大量討論，不少網友表示支持，認為應以更嚴厲刑罰打擊犯罪；也有人認為，若要採取此類制度，政府必須有完整配套，而不應淪為選舉口號；還有網友提到，不只是詐欺，毒駕相關也都應該納入。