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日本武士隊在2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5：8不敵委內瑞拉，三屆冠軍頭銜不僅未能衛冕，更寫下隊史首度止步8強的最慘紀錄。這場震撼敗仗過後，日本隊今日將啟動返日行程，總教練井端弘和也在邁阿密飯店前正式表態，將為戰績負責請辭。而上屆經典賽冠軍教頭栗山英樹談到這場令人心碎的比賽時也坦言，自己感到非常不甘心。栗山英樹昨晚受邀參加日本電視節目，他指出，日本隊雖然很拚，但委內瑞拉的姿態更令人意外：栗山分析，委內瑞拉此戰顯然是將日本放在「上位」挑戰者的姿態，全員展現出豁出去進攻的氣勢，最終轉化為比賽結果。儘管不甘，栗山仍大器表示：「感謝他們呈現了一場真正精彩的棒球賽。」從栗山手中接下兵符的井端弘和，在敗戰9小時後步出邁阿密飯店準備返國。面對媒體詢問去留，他神情凝重地表示：表態將在本屆賽事結束後卸下監督職務。井端弘和的執教之路走得艱辛，先是在2024年世界12強棒球賽決賽輸給中華隊屈居亞軍，本次經典賽又在8強爆冷出局。接連兩項國際大賽受挫，讓外界批評聲浪四起，這也成為他決定請辭負責的主因。這支被譽為「史上最強」的日本隊，在小組賽以4勝0敗強勢出線，卻在淘汰賽首場就遭淘汰，邁阿密之旅僅僅停留4天便告終。賽後球員難掩失落，直到凌晨2點才離開球場。根據日媒報導，日本隊今日將搭機回國，選手各自歸建母隊，為即將到來的新賽季展開備戰。日本武士隊接下來將面臨重組，尋找能帶領球隊在2028洛杉磯奧運重返榮耀的新任領航者。