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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）首場準決賽今（16）日演繹了何謂「投手車輪戰」。面對此前5場比賽狂轟51分的多明尼加暴力打線，美國隊不僅由賽揚強投史金恩茲（Paul Skenes）先發定調，後續接手的5名牛棚強投更合力演出無失分表現，助美國隊以2：1險勝對手，連續三屆闖進決賽。美國隊今日展現了令人恐懼的投手深度。先發投手史金恩茲主投4又1/3局僅失1分完成任務後，美國隊啟動「鐵牛陣」：羅傑斯（Taylor Rogers）：0.2 局及時拆彈。賈克斯（Griffin Jax）：1 局穩定局勢。貝德納（David Bednar）：1 局守住領先。惠特洛克（Garrett Whitlock）：1 局完美中繼，連續三振索托（Juan Soto）與馬查多（Manny Machado）。米勒（Mason Miller）：1 局強力關門，守住勝果。這5名後援投手合計完成4又2/3局無失分。儘管多明尼加全場敲出8支安打多於美國隊的7支，且多國投手群全場狂飆15次三振（遠高於美國隊的8次），但美國隊牛棚在關鍵時刻總能全身而退。日本媒體與網友也對此驚嘆，紛紛在社群平台上評價美國隊牛棚「水準高得離譜」、「簡直是鐵壁」。美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）賽後表示：「這是一場極高水準的比賽。多明尼加擁有一支令人尊敬的明星打線，但我們的投手群表現卓越。」他特別點名先發的史金恩茲是「擁有特別才能的天才」，並對後續牛棚能頂住壓力感到自豪。儘管美國隊投手群表現亮眼，但九局下半米勒在滿球數下，以一顆疑似偏低的壞球三振掉珀多莫（Geraldo Perdomo）的「再見三振」，依然成為賽後熱議的話題。多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）雖難掩失望，甚至直言最後一球的判決「極其關鍵」，但他仍大方稱讚這是一場精彩的比賽，並對子弟兵能與美國隊戰至最後一刻感到驕傲。多明尼加新星卡米內羅（Junior Caminero）雖擊出先馳得點的陽春砲，並寫下 WBC 史上多項全壘打紀錄，無奈在美國隊強大的「鐵牛陣」壓制下，強大火力最終也難以串聯。美國隊目前正靜待義大利與委內瑞拉戰役的勝者，準備在決賽挑戰隊史第二座冠軍。