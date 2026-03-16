我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）今日在傷兵名單，無法在對陣尼克的比賽中出戰，最終勇士也以107：110遭尼克大逆轉。而賽後柯瑞接受媒體採訪，他感性地談到了共事十多年的老戰友格林（Draymond Green），並給予格林在籃球歷史地位上極高的評價，認為格林在防守端的影響力足以與他在進攻端的革命性貢獻相提並論。柯瑞在受訪時毫不吝嗇地稱讚格林是防守端的天才，並將兩人的歷史定位聯繫在一起。柯瑞表示：柯瑞認為，格林的價值並不能單純從傳統數據上體現，他在場上能夠防守從1號位到5號位的所有球員，這種全能性是勇士隊在過去十多年間能長期維持競爭力的關鍵。柯瑞強調，格林不僅僅是防守核心，更是整支球隊的「支柱」。格林自2012年進入聯盟以來，一直是勇士王朝的防守靈魂。儘管身高在內線球員中並不突出，但他憑藉著頂尖的籃球智商、防守預判以及在場上的大聲指揮，建構了勇士隊著名的防守體系。柯瑞進一步指出，格林的比賽細節往往隱藏在數據之外：「未來肯定會有很多關於德雷蒙德（格林）的深度分析，來揭示他對比賽的重要性。」這也反映出柯瑞深知，當世人讚嘆勇士隊華麗的進攻與三分球時，格林在防守端的髒活與組織，才是支撐這一切的基石。目前勇士隊正深陷傷兵泥淖，柯瑞與霍福德（Al Horford）等多名主力皆在休養中，格林在防守端與休息室的領導力顯得更為重要。對於正在爭奪附加賽席位的勇士來說，格林能否維持防守強度並帶領年輕後輩，將是決定球隊賽季走向的關鍵。