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▲隨著這記極具爭議的再見三振送走多明尼加，社群媒體上對於 WBC 應引入電子好球帶（ABS 系統）的討論瞬間沸騰。（圖／翻攝自MLB官網）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）首場準決賽於今（16）日落下帷幕，美國隊以2：1險勝多明尼加。然而，決定勝負的最後一顆「再見三振」卻引發全球棒壇強烈質疑。不僅多明尼加全隊在場邊陷入呆滯，就連ESPN權威記者與贏球的美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）都對此判決發表了看法，再次掀起國際賽引進ABS「自動好壞球判決系統」（Automated Ball-Strike System，俗稱機器人主審）的熱烈討論。九局下半兩出局三壘有人，多明尼加九棒珀多莫（Geraldo Perdomo）與美國隊守護神米勒（Mason Miller）纏鬥至第8球。米勒投出一顆偏低的滑球，珀多莫精準判斷為壞球準備走向一壘，一旦保送，多明尼加將迎來逆轉戰勝的絕佳機會，且下一棒正是強打塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。不料主審拉弓判定三振，比賽瞬間終結。根據MLB官方好球帶圖表顯示，該球明顯落在好球帶下方的壞球區。多明尼加明星球員小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與馬查多（Manny Machado）在休息室當場傻眼，隨後爆發強烈抗議。這記判決讓現場與網路輿論炸鍋。ESPN名記者帕桑（Jeff Passan）第一時間在 X（原推特）上發文直言：「這場比賽不應該以這種方式結束，真的非常遺憾。」這番言論代表了多數媒體與球迷的心聲，認為一場至高水準的對決被主審的一次關鍵誤判抹殺。面對外界質疑，多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）雖然神情哀戚，仍展現傳奇風範表示：「我不想把焦點全放在最後那一球，也不打算批評。這只能說命運並不在我們這邊，兩支隊伍都表現得很出色。」有趣的是，連贏球的一方也意識到了判決的爭議性。美國隊總教練德羅薩在賽後記者會被問到，未來WBC是否應引進「電子好球帶挑戰系統（ABS）」時，他毫不避諱地回應：「我想下一屆比賽就會這樣做了吧，我個人絕對贊成。」隨著大聯盟計畫在今年賽季正式試辦機器人裁判挑戰制，這場美多大戰的爭議無疑成為最強大的催化劑。雖然判決有爭議，但美國隊投手群的表現仍不容忽視。守護神米勒賽後受訪表示，他當時只專注於投進好球帶並抓下出局數，對於能幫助球隊連續三屆挺進決賽感到如夢似幻。美國隊展現了如鐵壁般的牛棚深度，成功壓制住單屆轟出 15 支全壘打的多明尼加打線。