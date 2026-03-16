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▲韓德森在例行賽面對多明尼加先發塞佛里諾（Luis Severino）表現驚人，累積9打數7安打，打擊率高達7成78。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強準決賽今（16）日演繹了一場數據棒球的勝利。美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在面對多明尼加的生死戰中，大膽撤下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），改由24歲新星韓德森（Gunnar Henderson）先發。這項基於數據的「神調度」最終收得奇效，韓德森在4局下揮出追平陽春砲，點燃球隊反攻氣勢，幫助美國隊以2：1挺進決賽。在本場比賽前，德羅薩的調度曾備受質疑。他在預賽期間因誤判晉級規則，導致美國隊負於義大利後一度陷入淘汰危機，被輿論批評「算錯數學」。然而，今日他展現了精準的戰術眼光，將本屆表現低迷（11打數2安打）的布萊格曼放至板凳，改由金鶯隊球星韓德森鎮守三壘。德羅薩此舉是基於極其懸殊的生涯對戰數據：韓德森在例行賽面對多明尼加先發塞佛里諾（Luis Severino）表現驚人，累積9打數7安打，打擊率高達7成78；反觀布萊格曼生涯對戰僅2成38。德羅薩賽前堅定表示：「現在是派『手感熱』的人上場，而且韓德森對塞佛里諾很有數據優勢。」比賽進入4局下半，美國隊以0：1落後。韓德森身為該局首名打者，面對塞佛里諾一顆153公里的切球，毫不猶豫將球掃向右中野看台，這發飛行距離達400英尺的陽春砲瞬間讓全場美國球迷沸騰。隨後隊友羅曼安東尼（Roman Anthony）再補上一支全壘打，成功超前比分。韓德森賽後擦著汗表示：「從踏進打擊區的那一刻起，我就覺得自己對這個投手非常有信心。第1打席還在觀察，第2打席終於成功逮住那顆外角低球。」這場勝利讓德羅薩成功洗刷預賽調度不當的「汙名」，證明他在關鍵時刻具備靈活變陣的決斷力。除了三壘位置，他今日也選擇讓史密斯（Will Smith）接替表現不佳的勞雷（Cal Raleigh）擔任先發捕手，同樣收到不錯成效。美國隊目前已連續三屆闖入WBC決賽，將在台灣時間18日迎戰義大利與委內瑞拉戰役的勝者。德羅薩賽後保持冷靜地表示：「這是一場極高水準的對抗，雖然我們贏了，但工作尚未完成。」另一方面，惜敗的多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）雖感失望，但也展現大器。他透露，若多國能晉級，原本已排定由王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）在決賽先發。可惜在美國隊神調度與「鐵牛陣」的封鎖下，多國強大的「香蕉力量」最終未能如願。