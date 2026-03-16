奪冠大熱門多明尼加隊今（16）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強準決賽中，以1：2惜敗美國隊。根據《Full-Count》報導，由於比賽最後關頭疑似出現「再見三振」誤判，多明尼加球員賽後情緒極度低落。根據現場媒體觀察，全隊在賽後躲進休息室長達一小時以上，直到邁阿密當地時間過午夜0時，仍未見球員離去。
多明尼加出局 球員在休息室遲遲不願離開
這場眾所矚目的美多大戰在當地時間晚上 11 時許結束。隨著主審將一顆明顯偏低的壞球判定為再見三振，多明尼加的晉級夢想瞬間破碎。賽後，休息室內氣氛冰冷且沉重，包括索托（Juan Soto）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在內的球星們，在賽後一小時仍未踏出休息室一步，顯見這場敗仗對球員打擊極大。
直到邁阿密當地時間進入16日凌晨，這群在預賽狂轟濫炸、被譽為史上最強陣容的明星軍團，仍留在場館內消化那股難以言喻的不甘心。
普侯斯展現大將之風：不想把焦點放在判決上
面對這記毀掉比賽的爭議判決，多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）在稍後的記者會上展現了球界傳奇的風範。儘管X（原推特）等社群平台上對於該球的誤判討論已沸騰，普侯斯平靜地表示：「雖然以這種方式結束確實令人遺憾，但我不想把焦點放在判決上。」
這位教練選擇以勝負師的姿態接受結果，他強調球員們應該為本屆賽事的表現感到自豪，而不僅僅是記住這最後一顆球。
一分之差的史詩對決
本場比賽其實是高水準的投手戰。多明尼加在2局下靠著卡米內羅（Junior Caminero）的全壘打取得領先，並創下單屆15轟的賽史新紀錄。先發投手塞佛里諾（Luis Severino）前 3 局也成功封鎖美國隊。
然而，美國隊在4局上發動奇襲，韓德森（Gunnar Henderson）與安東尼（Roman Anthony）相繼敲出陽春砲逆轉戰局。多明尼加隨後雖在8、9兩局多次進佔得點圈，卻頻頻遭遇主審詭異的好球帶判定，最終在爭議聲中遺憾落幕。
隨著多明尼加悲情出局，本屆WBC決賽將由美國隊對決義大利與委內瑞拉之戰的勝者。多明尼加這支「暴力打線」的意外終結，也讓邁阿密的這場深夜對決留下無盡的遺憾。
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這場眾所矚目的美多大戰在當地時間晚上 11 時許結束。隨著主審將一顆明顯偏低的壞球判定為再見三振，多明尼加的晉級夢想瞬間破碎。賽後，休息室內氣氛冰冷且沉重，包括索托（Juan Soto）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在內的球星們，在賽後一小時仍未踏出休息室一步，顯見這場敗仗對球員打擊極大。
直到邁阿密當地時間進入16日凌晨，這群在預賽狂轟濫炸、被譽為史上最強陣容的明星軍團，仍留在場館內消化那股難以言喻的不甘心。
普侯斯展現大將之風：不想把焦點放在判決上
面對這記毀掉比賽的爭議判決，多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）在稍後的記者會上展現了球界傳奇的風範。儘管X（原推特）等社群平台上對於該球的誤判討論已沸騰，普侯斯平靜地表示：「雖然以這種方式結束確實令人遺憾，但我不想把焦點放在判決上。」
這位教練選擇以勝負師的姿態接受結果，他強調球員們應該為本屆賽事的表現感到自豪，而不僅僅是記住這最後一顆球。
一分之差的史詩對決
本場比賽其實是高水準的投手戰。多明尼加在2局下靠著卡米內羅（Junior Caminero）的全壘打取得領先，並創下單屆15轟的賽史新紀錄。先發投手塞佛里諾（Luis Severino）前 3 局也成功封鎖美國隊。
然而，美國隊在4局上發動奇襲，韓德森（Gunnar Henderson）與安東尼（Roman Anthony）相繼敲出陽春砲逆轉戰局。多明尼加隨後雖在8、9兩局多次進佔得點圈，卻頻頻遭遇主審詭異的好球帶判定，最終在爭議聲中遺憾落幕。
隨著多明尼加悲情出局，本屆WBC決賽將由美國隊對決義大利與委內瑞拉之戰的勝者。多明尼加這支「暴力打線」的意外終結，也讓邁阿密的這場深夜對決留下無盡的遺憾。