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2026世界棒球經典賽（WBC）首場四強賽，奪冠大熱門多明尼加以1：2惜敗地主美國隊。由索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等巨星組成的超級明星軍團，最終竟因9局下半一顆誤判的「再見三振」抱憾出局。賽後，多明尼加休息室陷入死寂，球員反鎖休息室內長達一小時，混合採訪區瀰漫著難掩的失落感。不過就在球員要離開球場時，現場竟響起震耳欲聾的拉丁流行樂，讓現場媒體直呼：「這畫面太奇怪了」比賽轉折點發生在九局下半兩出局、三壘有人的絕佳反攻機會，佩爾多莫（Geraldo Perdomo）在2好3壞滿球數時，面對美國隊守護神米勒（Mason Miller）投出的一顆偏低變化球選擇放掉。正當佩爾多莫自信準備脫下護具、走向一壘時，主審卻意外拉弓判定三振，比賽瞬間結束。佩爾多莫當場抱頭露出不敢置信的神情，小葛雷諾更憤怒地將口中的口香糖吐向地面。這場原本有望翻盤的戰役，就在全隊的錯愕與憤怒中畫下句點。傳奇名將、現任多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）在賽後記者會上展現風度，他表示：「我不想把焦點全放在最後那一球，雖然對比賽的結束方式感到失望，但我不想批評（主審）。只能說⋯⋯我們只是運氣不好。」儘管普侯斯極力表現平靜，但球隊內部的悲傷顯然很難被忽略。比賽於深夜11點結束後，多明尼加全隊反鎖在休息室內長達一小時，直到凌晨時分，球員才陸續現身。當本場比賽最後一名打者佩爾多莫終於步出通道接受各國媒體包圍時，走廊另一端突然傳出超大聲的拉丁音樂，試圖沖淡沉重的氛圍。馬查多（Manny Machado）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與索托穿著時尚私服颯爽走過。然而，現場媒體也觀察到，部分球員眼眶泛紅，低頭快步離去；有人則戴上墨鏡與耳機，全程拒絕回應任何提問。也有日媒觀察到，在音樂的催化下，不少球員臉上已重新掛起笑容，甚至還與熟識的人打招呼，似乎已經徹底轉換心情。直到凌晨1點左右，這支曾經滿載奪冠希望的夢幻之師才全數離開球場。