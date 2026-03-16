效力於福岡軟銀鷹的台灣右投徐若熙，即將迎來加盟後的日職首秀。根據《日刊體育》報導，徐若熙預計將在18日對陣中日龍的熱身賽中，於福岡PayPay巨蛋正式亮相。今（16）日他在投手練習中現身，並親自踏上投手丘確認腳感。徐若熙受訪時指出，「新的主場與台北大巨蛋很像，沒有什麼不適應的地方。」
首度踏上福岡主場投手丘 徐若熙：感覺像大巨蛋
徐若熙今日參加球隊投手練習，先在牛棚練投30球，隨後移步至比賽場地，特地從正式投手丘向牛棚捕手投了3球。這是他首度感受福岡主場的投手丘高度與土質。賽後徐若熙表示：「感覺跟台北大巨蛋很像，沒有什麼不習慣的地方，適應上沒有問題。」
本週將是軟銀決定開幕一軍名單的關鍵期。目前熱身賽僅剩最後5場，軟銀教練團將透過17日起的一系列比賽，對包括大關友久、史都華（Carter Stewart）及東濱巨在內的投手群進行最終篩選，徐若熙若能在18日繳出好表現，極有機會鎖定先發輪值席次。
徐若熙在本屆經典賽以「台灣王牌」的身份先發出賽首戰與澳洲的戰役。當時，徐若熙主投4局無失分，只被擊出2支安打、飆出3K，完全壓制澳洲打線，讓不少日本與台灣網友驚呼：「感覺根本打不到他的球」、「期待他新賽季的表現。」
經典賽國手回歸！松本裕樹預計19日合流
隨著2026世界棒球經典賽（WBC）日本隊止步八強，軟銀陣中的日本國手也陸續歸隊。投手統籌教練倉野信次透露，入選日本隊的救援大將松本裕樹預計將在19日與球隊合流。倉野教練表示，昨日已與松本取得聯繫，確認身體狀況無虞，雖然在經典賽僅出賽一場，但狀態保持得不錯，「等他歸隊後會再進行最後確認，基本上他絕對是我們開幕後的關鍵戰力。」
洋投軍團動向：徐若熙最快回歸、莫伊尼洛歸隊日不明朗
除了早已歸隊並準備先發的徐若熙外，代表墨西哥隊參賽的阿爾門塔（Alexander Armenta）預計於17日合流。至於效力古巴隊的王牌左投莫伊尼洛（Liván Moinelo），倉野教練則坦言情況尚不明朗：「目前還沒能進行面對面溝通，打算先透過線上會議了解他的狀況，歸隊日期尚未確定。」
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徐若熙今日參加球隊投手練習，先在牛棚練投30球，隨後移步至比賽場地，特地從正式投手丘向牛棚捕手投了3球。這是他首度感受福岡主場的投手丘高度與土質。賽後徐若熙表示：「感覺跟台北大巨蛋很像，沒有什麼不習慣的地方，適應上沒有問題。」
本週將是軟銀決定開幕一軍名單的關鍵期。目前熱身賽僅剩最後5場，軟銀教練團將透過17日起的一系列比賽，對包括大關友久、史都華（Carter Stewart）及東濱巨在內的投手群進行最終篩選，徐若熙若能在18日繳出好表現，極有機會鎖定先發輪值席次。
徐若熙在本屆經典賽以「台灣王牌」的身份先發出賽首戰與澳洲的戰役。當時，徐若熙主投4局無失分，只被擊出2支安打、飆出3K，完全壓制澳洲打線，讓不少日本與台灣網友驚呼：「感覺根本打不到他的球」、「期待他新賽季的表現。」
經典賽國手回歸！松本裕樹預計19日合流
隨著2026世界棒球經典賽（WBC）日本隊止步八強，軟銀陣中的日本國手也陸續歸隊。投手統籌教練倉野信次透露，入選日本隊的救援大將松本裕樹預計將在19日與球隊合流。倉野教練表示，昨日已與松本取得聯繫，確認身體狀況無虞，雖然在經典賽僅出賽一場，但狀態保持得不錯，「等他歸隊後會再進行最後確認，基本上他絕對是我們開幕後的關鍵戰力。」
洋投軍團動向：徐若熙最快回歸、莫伊尼洛歸隊日不明朗
除了早已歸隊並準備先發的徐若熙外，代表墨西哥隊參賽的阿爾門塔（Alexander Armenta）預計於17日合流。至於效力古巴隊的王牌左投莫伊尼洛（Liván Moinelo），倉野教練則坦言情況尚不明朗：「目前還沒能進行面對面溝通，打算先透過線上會議了解他的狀況，歸隊日期尚未確定。」