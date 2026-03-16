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▲隨著這記極具爭議的再見三振送走多明尼加，社群媒體上對於 WBC 應引入電子好球帶（ABS 系統）的討論瞬間沸騰。（圖／翻攝自MLB官網）

2026年WBC世界棒球經典賽準決賽，由美國、多明尼加上演精采投手戰，美國最終2：1逆轉勝出，連續3屆闖進決賽。然而，比賽最後因一記關鍵的主審好壞球判決爭議而結束，引發多明尼加球員強烈不滿。賽後，當時鎮守左外野的美國隊球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也直率地說，「那球有點低，我只能說好險沒有ABS（電子好球帶）。」美國隊憑藉2發陽春砲以及6名投手接力，守住1分領先優勢贏球，距離繼2017年後隊史第2座冠軍僅差一步。但賽後焦點都放在美國隊終結者米勒（Mason Miller）與珀多莫（Geraldo Perdomo）對決的最後一顆爭議好球上。九局下半2出局三壘有人的緊要關頭，這是多明尼加最後進攻機會。米勒與珀多莫纏鬥至滿球數，米勒該打席投出的第8球是一顆偏低的89英里滑球，Statcast系統也顯示為偏出好球帶的壞球，珀多莫極具信心地未出棒，不料主審判定為好球，比賽隨即宣告結束。當下珀多莫露出驚愕表情，休息室內的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等人也紛紛攤開雙手表示抗議。儘管怒火難平，但由於經典賽並未導入ABS電子好球帶系統，因而也未有挑戰好壞球的規定，多明尼加就此飲恨出局。賽後，不僅美國當地的社群媒體X湧現大量質疑該判決的聲音，美國隊球星「PCA」被問到這次判決時則表示，「那一球投出時我人在左外野，但我自從 2A時期就沒守過左外野了，所以那個高度...到底是不是好球，我其實看不太出來。」大聯盟預計將於2026年正式引進自動化好壞球判定（ABS）挑戰系統。PCA隨後也吐露真實心聲：「那一球看起來確實稍微偏低了，但是……怎麼說呢，幸好還沒採用ABS，我很慶幸這一切仍是由人類判斷。珀多莫選球真的很出色，當我看見他的反應時，我心裡想說：『慘了，這球可能很危險（真的是壞球）。』」儘管如此，PCA對能投出超過160公里速球的守護神米勒仍充滿信任，他開玩笑地說：「米勒整個賽會的表現都非常驚人。當投手能投到102 英里（約164公里）時，守左外野其實有點恐怖，感覺幾乎沒有反應時間。」美國隊本場打敗強敵多明尼加後，將在台灣時間18日決賽上，對陣明日義大利與委內瑞拉之戰的勝方。