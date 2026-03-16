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儘管韓國在2026世界棒球經典賽（WBC）止步八強，但效力於洛杉磯道奇隊的韓籍好手金慧成回歸職業賽場後的狀態卻令人驚豔。金慧成在結束國家隊賽事後馬不停蹄，於今（16）日對陣芝加哥小熊的熱身賽中先發上陣，並繳出安打、得分加上盜壘的高效表現，讓韓媒《OSEN》直呼：「他根本不需要休息。」在交手小熊隊的熱身賽中，金慧成擔任先發第一棒、鎮守二壘。首局面對小熊右投泰隆（Jameson Taillon）雖吞下三振，第二局又擊出雙殺打，但他隨即調整狀態，於第4局作為首棒打者站上打擊區時，精準鎖定一顆84英里的變速球擊出右外野方向安打。上壘後，金慧成大秀壘間破壞力成功盜上二壘，並隨後利用對方的暴投跑回分數。金慧成此役繳出4打數1安打，並跑回1分與1次盜壘，助道奇隊終場大比分勝出。金慧成在7局下守備時被換下場休息。根據韓媒報導，金慧成在經典賽雖然表現普通，出賽4場打擊率只有0.083，但一回到道奇隊春訓營卻判若兩人。加上參加經典賽打的熱身賽，目前金慧成在大聯盟熱身賽已寫下連續4場敲安的紀錄，累積17打數7安打，打擊率攀升至0.412，OPS更是近乎完美的1.000，並附帶3次盜壘，打出極具侵略性的球風。本屆經典賽中韓國雖然睽違17年重返八強，卻在八強戰以0：10遭多明尼加提前扣倒，黯然結束這趟傳奇之旅。包含金慧成在內的大聯盟選手已於15日全數回到所屬球隊。身披道奇隊6號戰袍的金慧成，被許多外媒視為新賽季開幕戰先發二壘手的有力競爭者。隨著大聯盟賽季即將開幕，這名韓籍內野新星能否在星光熠熠的道奇打線中穩佔一席之地，已然成為韓國球迷關注的焦點。