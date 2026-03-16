一名網友在Threads分享，日本朋友來台旅遊時想買名為「ろへろへ」的餅乾當伴手禮，由於發音聽起來像「嘍嘿嘍嘿」，讓人一開始完全聽不懂。直到在超市看到商品包裝，才發現原來是把注音符號「ㄋㄟㄋㄟ」用日文念出來，指的就是台灣經典零食「ㄋㄟㄋㄟ補給站」，由掬水軒90年代推出的經典產品，如今仍在各大賣場販售，是不少台灣人的童年回憶，貼文曝光後引發網友熱議，許多人直呼日本朋友「很懂吃」。
日本人愛上台灣「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂：童年回憶
一名網友在社群平台Threads分享，日本朋友到台灣旅遊時特地提到想買「ろへろへ」餅乾，中文發音聽起來像「嘍嘿嘍嘿」，讓他一度完全搞不清楚是什麼產品。直到兩人到超市逛街，朋友看到架上的餅乾包裝後才興奮指認，原PO才瞬間理解，原來對方說的正是童年零食「ㄋㄟㄋㄟ補給站」，讓他當場笑翻。
相關貼文曝光後迅速引發討論，不少網友留言表示，「這個很好吃，日本朋友真的懂吃」、「牛奶口味跟日本餅乾有點像，感覺日本人喜歡是有原因的」、「好好笑，這個ㄋㄟㄋㄟ是注音符號啦」、「這小時候常見，比起小泡芙更愛吃」、「之前也看過日本人很喜歡這個」、「可以說是平價版的札幌農業學校」、「現在要去大賣場找，有些地方還不一定買得到」。
「ㄋㄟㄋㄟ補給站」台灣人共同回憶！90年代風靡校園
「ㄋㄟㄋㄟ補給站」是台灣老字號食品公司掬水軒推出的經典牛奶餅乾，90年代曾風靡校園與兒童零食市場。產品主打濃郁牛奶香氣與酥脆口感，再加上價格親民，成為許多台灣人童年共同的零食記憶。最初以原味牛奶餅乾打響名號，近年品牌也陸續推出草莓牛奶等新口味，目前仍能在全聯、家樂福等通路買到。
掬水軒曾在1999年面臨經營風波，當年第二代董事長柯德勝病逝後，妻子柯陳幸佳與長子柯富元之間爆發家族爭產與經營權糾紛，企業一度陷入危機。不過旗下經典產品仍持續在市場販售，其中「ㄋㄟㄋㄟ補給站」至今依然是許多台灣人熟悉的零食品牌，也成為跨世代的共同回憶。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在社群平台Threads分享，日本朋友到台灣旅遊時特地提到想買「ろへろへ」餅乾，中文發音聽起來像「嘍嘿嘍嘿」，讓他一度完全搞不清楚是什麼產品。直到兩人到超市逛街，朋友看到架上的餅乾包裝後才興奮指認，原PO才瞬間理解，原來對方說的正是童年零食「ㄋㄟㄋㄟ補給站」，讓他當場笑翻。
「ㄋㄟㄋㄟ補給站」台灣人共同回憶！90年代風靡校園
「ㄋㄟㄋㄟ補給站」是台灣老字號食品公司掬水軒推出的經典牛奶餅乾，90年代曾風靡校園與兒童零食市場。產品主打濃郁牛奶香氣與酥脆口感，再加上價格親民，成為許多台灣人童年共同的零食記憶。最初以原味牛奶餅乾打響名號，近年品牌也陸續推出草莓牛奶等新口味，目前仍能在全聯、家樂福等通路買到。
掬水軒曾在1999年面臨經營風波，當年第二代董事長柯德勝病逝後，妻子柯陳幸佳與長子柯富元之間爆發家族爭產與經營權糾紛，企業一度陷入危機。不過旗下經典產品仍持續在市場販售，其中「ㄋㄟㄋㄟ補給站」至今依然是許多台灣人熟悉的零食品牌，也成為跨世代的共同回憶。