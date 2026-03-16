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2026世界棒球經典賽（WBC）四強賽今（16）日火熱開打，地主美國隊以2：1險勝多明尼加，連三屆挺進決賽。然而，正當全美沉浸在晉級喜悅時，《USA Today》報導指出美國在決賽將推出大都會隊新星麥克林（Nolan McLean）掛帥先發，消息一出竟引發全美球迷集體哀號：「難道要把冠軍送給對手嗎？」在星光熠熠的美國全明星隊中，麥克林是少數的年輕面孔，儘管他只投過8場大聯盟的比賽，但他還是靠著去年在職棒賽季展現的統治力贏得教練團信任。在大都會隊首季，麥克林繳出5勝1敗、防禦率2.06的驚人數據，他90多英里的四縫線與二縫線速球，搭配頂級的變化球，讓他被視為美國隊的秘密武器。德羅薩教練透露，當初徵詢麥克林意願時，這位少年強投毫不畏懼，直言：「我就是為此而生的。」即便他在預賽對陣義大利時表現不佳，2局內挨了兩發全壘打失3分，但美國隊仍決定讓他在最重要的冠軍佔中先發，展現對他實力的絕對信任。根據《USA Today》資深記者奈登格爾（Bob Nightengale）報導，美國隊主帥德羅薩（Mark DeRosa）已決定按照原定計畫，由紐約大都會隊的 24 歲好手麥克林（Nolan McLean）擔綱決賽先發。然而，美國球迷顯然對這項調度感到不安。由於麥克林在國際賽的「慘痛紀錄」，社群平台X湧入大量看衰留言。有網友崩潰表示：「恭喜義大利或委內瑞拉奪冠，銀牌預定」、「難道我們找不出更好的人選嗎？」甚至有偏激球迷直言：「這調度是在開玩笑嗎？我要賭上身家買美國隊輸球。」儘管網友醫治不看好，不過美國隊對麥克林的信任，從球員名單的異動便可見一斑。原本教練團考慮補進雙城隊先發喬萊恩（Joe Ryan），但最終選擇補進後援投手，顯示出他們打算讓麥克林主投決賽、後方由鐵牛棚接力的決心。除了先發奇兵，美國隊最強大的武器莫過於堅強的牛棚。在擊敗加拿大與多明尼加的比賽中，貝德納（David Bednar）、威特洛克（Garrett Whitlock）與米勒（Mason Miller）聯手守住了所有關鍵局數。值得一提的是，守護神米勒（Mason Miller）今日關門立功，但他在5天內已出賽3場，決賽能否再度上場仍是未知數。德羅薩教練並不太擔心地表示，今年的賽程安排比2023年友善許多，決賽前的休息日讓這群火球男能以更充沛的體力迎敵。米勒在今日賽後受訪時也堅決表態，在決賽一定還會再上場投球。