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尋求衛冕卻意外止步2026世界棒球經典賽（WBC）八強的日本代表隊，在結束位於美國邁阿密的賽程後，於今（16）日飛抵千葉成田機場。歷經約14小時的長途飛行，這群背負著全日本期待的球員們落寞緩步走入入境大廳，雖然最終沒能帶回冠軍獎盃，但現場仍湧入約400名熱情球迷，用溫暖的掌聲迎接這群奮戰至最後一刻的英雄。日本網路上也掀起一片「謝謝你們」、「請挺起胸膛」的溫暖話語。日本隊在日前的準決賽中以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度未能闖進四強。隨著賽事結束，大谷翔平等大聯盟球星已經直接在邁阿密當地解散返回所屬球隊，今日返日的則是以日職球員為主的班底。根據《東京體育》報導指出，日本的包機約在日本時間下午3點時降落。當日本代表隊走出成田機場抵達大廳時，現場氣氛嚴肅。井端監督將帽子壓低、不發一語；近藤健介等主力球員也一臉落寞，顯然還未從敗戰的打擊中平復。儘管敗給強敵，現場媒體與球迷仍守候多時，捕捉這群球星歸國的瞬間。儘管選手們沈浸在敗戰的悔恨中，但日本球迷卻給予了最堅實的後盾。今日成田機場聚集了約400名球迷以及上百名媒體記者，當選手現身時，現場響起的並非責備，而是長久且溫暖的掌聲。日本社群媒體上也湧現大量的聲援標語，包括「請挺起胸膛回來」、「能為你們加油真的很幸福」等溫暖字眼。許多網友留言表示：「在極限的壓力下奮戰到現在，真的辛苦了」、「感謝你們帶給全日本的感動，請好好休息」。球迷們紛紛呼籲選手不要過度自責，應優先考量長途飛行的疲勞與身心狀態。