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▲費爾柴德這件別具意義的中華隊實戰球衣於3月5日上架MLB官方拍賣平台，起初便吸引大量收藏家關注。（圖／翻攝自大聯盟官網）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）不僅場上戰火激烈，場下的收藏市場同樣瘋狂。效力於辛辛那提紅人隊、代表中華隊出征的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），其於3月4日比賽中所穿著的實戰球衣，在經過多日競標後，最終以突破天際的20020美元（約合新台幣64萬元）驚人價格結標。費爾柴德這件別具意義的中華隊實戰球衣於3月5日上架MLB官方拍賣平台，起初便吸引大量收藏家關注。在為期10天的競標過程中，共計吸引了116次出價，瀏覽次數更突破5000次。儘管費爾查德在該場比賽的數據為3打數0安打、選到1次保送，但其對中華隊的外野防守貢獻與個人魅力，顯然讓這件球衣的收藏價值遠超數據表現。根據拍賣頁面顯示，這件球衣保證為2026年3月4日比賽實戰使用（Game-Used）。拍賣於美東時間3月15日晚間正式結標，最終得標價為20020美元，每次加價單位僅為10美元，可見競標末段過程極其激烈。對於跨國收藏家而言，這筆交易代價不斐。除了破2萬美元的標價外，國際運費需另加$125美元，且得標者須自行承擔進口關稅與相關稅款。拍賣方也強調，由於實戰球衣的稀有性，所有交易均採「現況銷售」，且原則上不接受退貨。隨著2026 WBC進入四強激戰，相關周邊與實戰品的市場行情預計將持續攀升，而費爾柴德這件球衣的成交價，無疑為今年的經典賽紀念品市場樹立了一個驚人的標竿。