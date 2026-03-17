2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）日本隊止步八強，無緣挑戰連霸。針對這場歷史性的失利，美國權威媒體《紐約郵報》（New York Post）發表評論，直指日本隊敗戰的根源在於「身份認同危機」。報導認為，日本隊在追求戰術現代化的過程中，過度重視進攻而放棄了傳統的防守與細膩球風，最終導致慘敗。
追求現代棒球的副作用 迷失日本棒球本質
《紐約郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）以「日本武士的身份危機導致WBC慘敗」為題，對日本隊的組隊方針提出嚴厲質疑。他認為，日本隊在下屆賽事到來前必須做出重大決策，釐清球隊的定位。赫南德茲寫道：「日本隊在八強賽對陣委內瑞拉的表現，為其棒球現狀敲響了警鐘。」
報導指出，本屆日本隊集結了大谷翔平（Shohei Ohtani）、鈴木誠也（Seiya Suzuki）、吉田正尚（Masataka Yoshida）等大聯盟球星，陣容重心與以往強調「小球戰術（Small Ball）」的傳統日本隊截然不同。
捨棄傳統、重視長打 美媒：自毀連霸之路
赫南德茲犀利評論道：「因為戰術現代化的結果，日本隊迷失了自己的身份。這種大幅偏離傳統的作法，讓他們親手葬送了連霸機會。」他進一步指出，日本隊在比賽中「打的不是日本式的棒球」，過度將進攻置於守備之上，並將長打的重要性凌駕於細膩的戰術執行（小技）。
文中分析，儘管大谷翔平與森下翔太（Shota Morishita）的全壘打一度讓日本隊以5：2領先，但後續投手陣容與防守端無法守住優勢，最終被委內瑞拉逆轉，寫下隊史首度止步八強的屈辱紀錄。
美媒認為，日本棒球正處於一個十字路口。長期以來，日本以精準守備、紮實戰術以及投手戰力稱霸國際舞台，但隨著球員素質逐漸轉向美式強力棒球（Power Baseball），如何在保留傳統優勢與追求火力提升之間取得平衡，將是新任監督與日本棒球界必須面對的課題。
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《紐約郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）以「日本武士的身份危機導致WBC慘敗」為題，對日本隊的組隊方針提出嚴厲質疑。他認為，日本隊在下屆賽事到來前必須做出重大決策，釐清球隊的定位。赫南德茲寫道：「日本隊在八強賽對陣委內瑞拉的表現，為其棒球現狀敲響了警鐘。」
報導指出，本屆日本隊集結了大谷翔平（Shohei Ohtani）、鈴木誠也（Seiya Suzuki）、吉田正尚（Masataka Yoshida）等大聯盟球星，陣容重心與以往強調「小球戰術（Small Ball）」的傳統日本隊截然不同。
赫南德茲犀利評論道：「因為戰術現代化的結果，日本隊迷失了自己的身份。這種大幅偏離傳統的作法，讓他們親手葬送了連霸機會。」他進一步指出，日本隊在比賽中「打的不是日本式的棒球」，過度將進攻置於守備之上，並將長打的重要性凌駕於細膩的戰術執行（小技）。
文中分析，儘管大谷翔平與森下翔太（Shota Morishita）的全壘打一度讓日本隊以5：2領先，但後續投手陣容與防守端無法守住優勢，最終被委內瑞拉逆轉，寫下隊史首度止步八強的屈辱紀錄。
美媒認為，日本棒球正處於一個十字路口。長期以來，日本以精準守備、紮實戰術以及投手戰力稱霸國際舞台，但隨著球員素質逐漸轉向美式強力棒球（Power Baseball），如何在保留傳統優勢與追求火力提升之間取得平衡，將是新任監督與日本棒球界必須面對的課題。