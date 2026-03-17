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▲謝金燕的大長腿，就連韓國女神DJ SODA都忍不住留言大讚。（圖／翻攝自謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

《NOWNEWS今日新聞》整理今（17）日3條娛樂看點：謝金燕逆天長腿影片震撼網路，連DJ SODA都留言讚嘆；《我愛黑澀會》筱婕（張甯兒）曬比基尼辣照，骨感身材掀討論；國光女神Lala（蘇心甯）情斷渣男後情緒崩潰，街頭痛哭畫面曝光。「電音天后」謝金燕 以自律身材聞名，近日在IG分享舞台演出側拍影片，一雙筆直長腿瞬間震撼網路。影片中她穿著薄紗長袖上衣搭配銀色水鑽內衣與黑色皮革百褶裙，完美比例讓粉絲瘋狂留言。更引人注意的是，南韓人氣DJ DJ SODA 也用繁體中文留言讚嘆：「你的腿真的太美了，我都忍不住一直看得出神。」謝金燕則在貼文中分享維持身材的心法，直言「你看到的是腿，我付出的是汗」，更以一句「性感從來不是偶然，而是努力之後的樣子」勉勵粉絲。從節目 我愛黑澀會 出道的KOL 張甯兒（舊名筱婕），近日在IG分享比基尼旅遊照引發關注。照片中她僅以背影入鏡，但可見背肌與手臂線條明顯、腰部幾乎沒有贅肉，骨感身材讓不少粉絲直呼「差點認不出」。34歲的她近年活躍於時尚網美圈，IG累積22萬粉絲。對於外界對身材的討論，她也回應粉絲留言表示「喜歡自己的體態最重要」，展現自在態度。「國光女神」蘇心甯（Lala）日前證實與交往7個月的男友分手，原因是對方在戀愛期間仍與其他女生曖昧互動。雖然男方事後公開道歉，但她坦言感情已受到嚴重傷害。Lala透露，這段時間甚至求助身心科療傷，醫師聽聞對方行為後也忍不住驚呼。她近日分享自己走在街頭時情緒潰堤落淚的狀況，但仍努力工作並鼓勵自己「哭也要哭得漂亮」。粉絲紛紛留言替她加油，希望她早日走出情傷。