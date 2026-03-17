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▲蘇心甯在分手後，透露自己會突然在街頭爆哭。（圖／翻攝自蘇心甯IG@lalababy625）

曾陪度喪父低潮 卻因劈腿越界

街頭崩潰大哭 仍堅持工作

「國光女神」蘇心甯（Lala）近日證實與交往7個月的男友Tommy分手，主因是對方在交往期間仍與其他女性曖昧互動，讓她無法接受，決定斬斷感情。消息曝光後，她坦言身心受到極大衝擊，甚至走在街頭都會情緒潰堤，忍不住落淚，引發外界關注。蘇心甯透露男方曾陪她走過喪父的低潮，讓她一度重新相信愛情，但最終仍因對方行為踩到感情底線而結束關係，她直言對方的舉動「嚴重踐踏感情中最重要的道德」，即便男方事後公開道歉，仍難以彌補造成的傷害。情傷難以短時間平復，蘇心甯本月7日也前往身心科求助，她坦言向醫師完整說出經歷需要極大勇氣，而醫師在聽聞男方行徑後，甚至忍不住驚呼：「他這麼多時間、這麼敢喔？」可見整起事件連專業人士都感到錯愕。儘管已開始接受治療，蘇心甯情緒仍起伏不定，她透露自己曾在街上突然崩潰大哭，但仍強撐著繼續工作，形容這是「逼死自己最後的倔強」，她也提到掉眼淚只是情緒流動的一部分，但自己依然努力維持生活節奏。即使歷經情傷，43歲的蘇心甯依舊維持亮眼外型與火辣身材，她鼓勵自己把悲傷轉化為成長動力，表示「鼓起勇氣去愛，就算哭也要哭得漂亮」，展現堅強態度也讓粉絲看了既心疼又佩服。