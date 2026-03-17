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▲謝金燕的逆天大長腿，就連DJ SODA都忍不住留言大讚。（圖／翻攝自謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

舞台造型火力全開 比例驚人吸睛

金句再出圈 「性感不是偶然」引發共鳴

「電音天后」謝金燕以高度自律的身材管理聞名，即使年過50歲，依舊維持驚人狀態。她近日在IG分享一段舞台側拍影片，一雙修長美腿再度成為焦點，不只讓大批網友朝聖，連南韓人氣DJ SODA都親自留言大讚，掀起一波討論熱潮。而謝金燕也總結自己的理念：「性感從來不是偶然！」金句一出引發共鳴。影片中，謝金燕身穿薄紗長袖上衣，內搭閃亮銀色水鑽內衣，上半身若隱若現展現線條；下半身則搭配極短黑色皮革百褶裙，配上金屬扣帶點綴，讓腿部比例更加延伸。整體造型不僅前衛，也完美襯托她長年維持的緊實曲線，舞台魅力依舊強勢。面對外界驚嘆，謝金燕也在貼文中坦言，螢光幕前的光鮮亮麗背後，其實是長期累積的努力，她直白寫下：「你看到的是腿，我付出的是汗！」並提到為了能穿上理想中的短裙，需要長時間的忍耐與自我要求，才換來如今的自信體態。謝金燕更用一句話總結自己的理念：「性感從來不是偶然，而是努力之後的樣子。」這番發言再次引起粉絲共鳴，也延續她過去代表作〈含淚跳恰恰〉所傳遞的堅持精神，讓不少網友直呼她不只是偶像，更像人生導師。DJ SODA親留言 網友狂讚狀態逆天該段影片曝光後迅速累積高人氣，南韓DJ SODA更用繁體中文留言：「你的腿真的太美了，我都忍不住一直看得出神。」引發網友熱烈回應。不少粉絲也紛紛留言稱讚「這種身材真的靠紀律撐起來」、「完全看不出年齡」、「姐姐狀態太誇張」，再次印證謝金燕長年穩坐「凍齡女神」地位。