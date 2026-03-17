（更新08：54，義大利得分）2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強準決賽進入最高潮，今（17）日由義大利對決委內瑞拉，搶最後一張冠軍戰門票，委內瑞拉先發投手蒙特羅（Keider Montero）在2局下控球出問題，該局委內瑞拉投手送出3次保送也付出代價，義大利添得2分，暫時以2：0領先。

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蒙特羅控球出問題　義大利先馳得點

2局下，委內瑞拉出現危機德森佐（Z. Dezenzo）敲安後，費雪（A. Fischer）和卡格利諾恩（J. Caglianone）都獲得保送形成滿壘，奧拉齊奧（J. Orazio）選掉一顆滑球獲得保送，擠回義大利第1分，此時委內瑞拉教練團也決定換掉蒙特羅，由桑切斯（R. Sanchez）接手。

之後諾里（D. Nori）面對桑切斯打成滾地球，再添1分打點，幫助義大利以2：0繼續領先。

▲委內瑞拉先發投手蒙特羅（Keider Montero）在2局下控球出問題，該局委內瑞拉投手送出3次保送也付出代價。（圖／美聯社／達志影像）
▲委內瑞拉先發投手蒙特羅（Keider Montero）在2局下控球出問題，該局委內瑞拉投手送出3次保送也付出代價。（圖／美聯社／達志影像）
委內瑞拉首局無功而返

這場四強戰首局就有美技守備，委內瑞拉的賈西亞（M. Garcia）敲安上壘後，厄萊茲（L. Arraez）飛球被接殺，結果回壘不及被觸殺，形成變相的雙殺打。

▲委內瑞拉本場比賽精銳盡出，打線由亞特蘭大勇士隊超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擔任開路先鋒。（圖／美聯社／達志影像）
▲委內瑞拉本場比賽精銳盡出，打線由亞特蘭大勇士隊超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擔任開路先鋒。（圖／美聯社／達志影像）
委內瑞拉：阿庫尼亞領銜「全明星級」暴力打線

委內瑞拉本場比賽精銳盡出，打線由亞特蘭大勇士隊超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擔任開路先鋒，搭配打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）與重砲手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），火力極其驚人。

【委內瑞拉先發打序】

阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.） - 右外野手 (RF)

賈西亞（Maikel Garcia） - 三壘手 (3B)

阿拉耶茲（Luis Arraez） - 一壘手 (1B)

蘇亞雷斯（Eugenio Suárez） - 指定打擊 (DH)

托瓦爾（Ezequiel Tovar） - 游擊手 (SS)

托雷斯（Gleyber Torres） - 二壘手 (2B)

阿布瑞尤（Wilyer Abreu） - 左外野手 (LF)

康崔拉斯（William Contreras） - 捕手 (C)

楚里歐（Jackson Chourio） - 中外野手 (CF)

先發投手：蒙特羅（Keider Montero）

▲儘管球隊陣容中有許多美籍大聯盟名將助陣，但若考慮到賽前各界的預測，義大利代表隊在2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）的表現只能用「爆冷」來形容。（圖／美聯社／達志影像） ▲義大利本屆表現跌破專家眼鏡，不僅在預賽擊敗美國，八強賽更力克波多黎各。（圖／美聯社／達志影像）

義大利：黑馬氣勢高昂　帕斯昆汀諾與新星卡格利安聯手

義大利本屆表現跌破專家眼鏡，不僅在預賽擊敗美國，八強賽更力克波多黎各。今日打線由表現最為穩定的帕斯昆汀鎮守四棒，搭配本屆賽事打擊亮眼的新秀卡格利安（Jac Caglianone）與諾里（Dante Nori），整體攻擊指數（OPS）高達 0.982。

【義大利先發打序】

安東納奇（Sam Antonacci） - 游擊手 (SS)

柏提（Jon Berti） - 二壘手 (2B)

馬西（Jakob Marsee） - 中外野手 (CF)

帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino） - 一壘手 (1B)

迪曾佐（Zach Dezenzo） - 指定打擊 (DH)

卡格利安（Jac Caglianone） - 右外野手 (RF)

費雪（Andrew Fischer） - 三壘手 (3B)

歐拉齊奧（J.J. D'Orazio） - 捕手 (C)

諾里（Dante Nori） - 左外野手 (LF)

先發投手：諾拉（Aaron Nola）（註：義大利教練團賽前決定改由諾拉掛帥先發）

委內瑞拉在八強戰中展現了頑強的逆轉能力，特別是在 5、6 局靠著長打直接擊垮對手；而義大利則是本屆唯一尚未吞敗的隊伍，投手群穩定度驚人。這場勝者將於明日決賽對戰美國隊，爭奪 2026 年經典賽的冠軍王座。

▲2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強戰第二場比賽，將在3月17日由委內瑞拉對決義大利，勝者將和由美國來爭奪本屆冠軍。（圖／取自World Baseball Classic X）
▲2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強戰第二場比賽，將在3月17日由委內瑞拉對決義大利，勝者將和由美國來爭奪本屆冠軍。（圖／取自World Baseball Classic X）

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