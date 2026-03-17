2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）日本代表隊（侍 Japan）日前於八強戰以5：8遺憾負於委內瑞拉。根據《東京體育》報導，日本知名藝人、資深棒球迷伊集院光在16日深夜的廣播節目中，針對這場失利發表了犀利看法。他認為，除了對手實力強大外，主審對於委內瑞拉捕手「偷好球（Framing）」技術的毫無抵抗力，以及日美棒球教育的差異，是造成日本隊落敗的關鍵。
震撼大聯盟級力量 球速快到像開1.2倍速
伊集院光在TBS電台節目《伊集院光 深夜的馬鹿力》中提到，觀看委內瑞拉、美國與多明尼加這些全大聯盟陣容的比賽時，震撼感極強。他生動形容：「看這些頂級選手打球，感覺就像在 YouTube誤開了1.2倍速播放一樣，擊球初速快到令人難以置信。」他坦言委內瑞拉實力確實堅強，雖然日本的大聯盟國手們也毫不遜色，但整體力量感仍有落差。
主審完全掉進捕手的「偷好球」陷阱
對於日本隊輸球的具體原因，伊集院光直接點出主審的判決問題。他質疑道：「這場的主審對於『偷好球（Framing）』也太弱了吧？」
所謂的「偷好球」，是指捕手在接捕邊界球時，透過微調手套位置使主審判定為好球的技術。伊集院光指出，委內瑞拉捕手培瑞茲（Salvador Perez）在接球瞬間的移動非常精準，而主審竟然頻頻上當。他表示：「委內瑞拉捕手接球瞬間稍稍移動手套，主審就像被施了魔法一樣判好球，這點真的讓人很吃驚。」
日本不追打壞球 反而被對方設計
此外，伊集院光也分析了日美棒球理念的文化衝擊。他認為日本棒球教育長期強調「不要揮擊壞球」，但這在主審好球帶不穩定的國際大賽中反而成了劣勢。
他分析道：「日本選手被教育得太過嚴謹，而海外球員的觀念則是『只要是能打的球，稍微偏離好球帶也要揮』。這種對於球路判斷與攻擊積極度的差異，在這種高張力的比賽中表露無遺。」
隨著日本隊止步八強，國內對於「如何應對國際賽好球帶」以及「引進 ABS 電子好球帶」的討論熱度正持續上升。伊集院光的評論也引發大批球迷共鳴，認為日本隊未來在提升火力的同時，如何適應裁判的「人為因素」將是重要課題。
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伊集院光在TBS電台節目《伊集院光 深夜的馬鹿力》中提到，觀看委內瑞拉、美國與多明尼加這些全大聯盟陣容的比賽時，震撼感極強。他生動形容：「看這些頂級選手打球，感覺就像在 YouTube誤開了1.2倍速播放一樣，擊球初速快到令人難以置信。」他坦言委內瑞拉實力確實堅強，雖然日本的大聯盟國手們也毫不遜色，但整體力量感仍有落差。
對於日本隊輸球的具體原因，伊集院光直接點出主審的判決問題。他質疑道：「這場的主審對於『偷好球（Framing）』也太弱了吧？」
所謂的「偷好球」，是指捕手在接捕邊界球時，透過微調手套位置使主審判定為好球的技術。伊集院光指出，委內瑞拉捕手培瑞茲（Salvador Perez）在接球瞬間的移動非常精準，而主審竟然頻頻上當。他表示：「委內瑞拉捕手接球瞬間稍稍移動手套，主審就像被施了魔法一樣判好球，這點真的讓人很吃驚。」
日本不追打壞球 反而被對方設計
此外，伊集院光也分析了日美棒球理念的文化衝擊。他認為日本棒球教育長期強調「不要揮擊壞球」，但這在主審好球帶不穩定的國際大賽中反而成了劣勢。
他分析道：「日本選手被教育得太過嚴謹，而海外球員的觀念則是『只要是能打的球，稍微偏離好球帶也要揮』。這種對於球路判斷與攻擊積極度的差異，在這種高張力的比賽中表露無遺。」
隨著日本隊止步八強，國內對於「如何應對國際賽好球帶」以及「引進 ABS 電子好球帶」的討論熱度正持續上升。伊集院光的評論也引發大批球迷共鳴，認為日本隊未來在提升火力的同時，如何適應裁判的「人為因素」將是重要課題。