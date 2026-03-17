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美國總統川普對等政策遭最高法院宣告無效，川普宣布對台灣等16國進行301條款調查，一旦認定有貿易障礙，美國又可依法提高關稅。國民黨立委呂玉玲今（17）日質詢時擔心，恐又會對台灣產業造成衝擊，行政院長卓榮泰答詢說，目前調查尚未正式展開，政府將以台美「ART」協議作為基礎，爭取維持既有談判成果與最佳待遇。呂玉玲質詢時指出，美國近期宣布可能啟動301調查，卓榮泰回應，美方已對外說明調查對象涵蓋約60個國家，包括中華民國台灣，主要調查方向可能包括是否存在產能過剩問題，以及是否涉及強迫勞動等議題，目前調查尚未正式開始。卓揆也提到，調查範圍可能涉及的產業相當廣，包括電子產業、自行車、汽車零組件等多個領域，都可能納入。呂玉玲說，台美先前已就ART（台美貿易相關協議）進行談判，但美方若啟動301條款，兩者是否會出現衝突？經濟部長龔明鑫表示，美方301條款關注的部分議題，例如強迫勞動等，其實在ART談判內容中也已有涵蓋，相關內容台美雙方已進行過討論。他指出，ART中的相關規範仍然有效，政府也會持續與美方保持聯繫，希望在ART既有基礎上維持原有結論。呂玉玲則表示，301條款授權美方可透過高關稅作為制裁工具，若調查認定存在貿易逆差或政府補助影響市場情形，美方可能採取高關稅措施，因此產業界對此相當緊張。龔明鑫回應，目前調查尚未開始，即使展開調查，也不一定會成立或導致新的措施。政府將持續與美方溝通，希望在ART既有架構下處理相關議題。卓榮泰也表示，由於美方對約60個國家展開調查，目前仍在準備階段，政府將依據ART協議內容作為重要基礎，以維護台灣的最佳待遇與國家利益。