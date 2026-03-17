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八強賽 vs 日本（6.1局無失分）：



面對尋求衛冕的日本隊，先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suárez）在前2.2局遭遇亂流失5分退場。然而，從第3局開始，委內瑞拉牛棚正式接管戰場。德赫蘇斯（Enmanuel De Jesus）扛下最沉重的工作，他在中繼的2.1局中完全壓制日本打線，甚至在壘上有人時三振了強敵大谷翔平，澆熄日本隊反撲火焰。隨後接手的投手群更合力達成連續解決13名打者的壯舉，為進攻端爭取到逆轉的空間，最終以8：5氣走日本。





面對尋求衛冕的日本隊，先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suárez）在前2.2局遭遇亂流失5分退場。然而，從第3局開始，委內瑞拉牛棚正式接管戰場。德赫蘇斯（Enmanuel De Jesus）扛下最沉重的工作，他在中繼的2.1局中完全壓制日本打線，甚至在壘上有人時三振了強敵大谷翔平，澆熄日本隊反撲火焰。隨後接手的投手群更合力達成連續解決13名打者的壯舉，為進攻端爭取到逆轉的空間，最終以8：5氣走日本。 四強賽 vs 義大利（7.2局無失分）：



在爭奪決賽門票的生死戰中，委內瑞拉牛棚再次進化。面對本屆黑馬義大利，先發投手早早退場，但後援小組毫不畏懼，合計投了7.2局僅被敲出零星安打。守護神帕倫西亞（Daniel Palencia）與中繼好手馬查多（Andres Machado）展現了極高的球速與壓制力，讓義大利打線在比賽中後段完全斷電，確保委內瑞拉以4：2挺進決賽。





比賽場次 牛棚投球局數 失分 小組賽 (墨西哥、以色列、荷蘭、多明尼加) 24.1 局 7 分 八強賽 (對日本) 6.1 局 0 分 四強賽 (對義大利) 7.2 局 0 分 總計 38.1 局 7 分

2026世界棒球經典賽（WBC）進入最終決戰，今（17）日委內瑞拉最終以4：2逆轉擊敗義大利，成功挺進冠軍賽，即將面對強敵美國。而委內瑞拉之所以能一路披荊斬棘闖入決賽，背後最堅實的盾牌莫過於他們那近乎「非人類」的後援投手群。根據統計，委內瑞拉牛棚在本屆賽事至今合計，防禦率（ERA）是極其驚人的。特別是在八強與四強連兩場淘汰賽中，這群「鐵牛棚」在關鍵時刻徹底封鎖對手，成為委內瑞拉創隊史最佳成績（闖進冠軍賽）的最大推手。在進入淘汰賽之前，委內瑞拉的牛棚在預賽便展現出極強的韌性。首戰對決實力強勁的墨西哥，牛棚接手7局僅丟掉1分，為本屆賽事定下基調。隨後面對以色列與荷蘭，後援小組分別投出4局失2分與7局無失分的優異成績；儘管在小組賽最終戰對多明尼加時，牛棚在6.1局中稍有亂流失掉4分，但整體而言，預賽階段高達的穩定表現，讓委內瑞拉能以分組第二之姿挺進複賽。而委內瑞拉在淘汰賽階段更是展現了令人窒息的投手深度，八強與四強兩場關鍵戰役，牛棚成為了勝利的核心：委內瑞拉牛棚在本屆賽事的穩定性令人咋舌，除了對多明尼加一戰稍有亂流外，其餘場次幾乎是穩如泰山：這位左投成為了委內瑞拉本屆的「救火隊長」，特別是在對日本一役中，他面對滿壘危機與大谷翔平的正面對決，成為委內瑞拉本屆最經典的防守瞬間。擁有火球天賦的帕倫西亞，在淘汰賽階段扛起關門重任。他在後段局數展現的宰制力，讓對手幾乎無法將球擊入場內，目前已成為本屆經典賽表現最穩定的終結者之一。委內瑞拉將帶著這條鑽石級防線踏入決賽地板。面對攻擊力強大的美國隊，這群「鐵牛棚」能否延續淘汰賽一分未失的神話，將是奪冠的最後關鍵。