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立法院未審115年度中央政府總預算，不過為避免影響新興計畫動支，立法院日前又通過決議，准予政院先行動支718億元新興計畫。有媒體報導，因擔心影響年底選舉，政院高層已決定，在總預算持續卡關下，行政院將行文各部會先行動支新興計畫。對此國民黨立院黨團書記長林沛祥今（17）日受訪說，樂見行政院起義來歸，願意苦民所民，先行動支新興計畫不過林沛祥也質疑，日前行政院及民進黨團極力反對先行動支新興計畫預算，如今改變立場，邏輯思維只是為了選舉，就願意放行這些一般民眾念茲在茲的重要計畫，讓人覺得遺憾。國民黨立委馬文君今也在立院質詢行政院長卓榮泰，上週立法院通過38項新興計畫預算並同意先行動支，但政府先前認為相關作法違法，如今卻又同意動支。卓榮泰回應指出，先行動支的718億元屬於必要支出，其餘98%的預算同樣必要，馬文君說，那政院應該努力說服各界支持，卓反譏，「有機會嗎？連付委都不付委」。馬文君反嗆，總預算卡關，問題在於行政院不編列軍人加薪預算。卓榮泰說，是因立法院幫行政院編列預算，違反《憲法》、《預算法》，但若大法官認定相關預算合憲，他就會編列，還酸馬文君對《預算法》理解不足。馬文君則表示，若認為違憲可以聲請釋憲，卓榮泰回應，「已經送了」。雙方唇槍戰，馬文君說，政府不是沒有預算，馬政府時期預算只有1兆多元，現在已經高達3兆元，卓榮泰說，前總統馬英九時代，經濟成長率是多少？股市是多少？「所以你要政府只編1兆元預算嗎？」馬文君動怒回應，要求卓榮泰不要扭曲其發言，還嗆卓榮泰如果只會耍嘴皮子，沒有資格站在這個位子。