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聖安東尼奧馬刺今日作客洛杉磯挑戰快艇，在「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）與核心後衛卡斯特（Stephon Castle）的聯手發揮下，雖然下半場一度遭遇快艇頑強反撲，最終仍穩住陣腳，以驚險取勝。這場勝利不僅讓馬刺鞏固西區排名，更是球隊，象徵黑衫軍正式重返頂尖強隊行列。本場比賽快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣，但快艇似乎不受影響，單節打出37：29的攻勢取得領先。不過到了第二節馬刺便展現強大進攻效率，小將卡斯特多次利用切入撕裂快艇防線，單場貢獻的準大三元數據。配合文班亞馬在禁區的防守威懾力，馬刺打得行雲流水，半場結束反倒以領先快艇達14分。然而易籃之後，場勢風雲變色。馬刺全隊投籃命中率突然陷落低潮，不僅外線連續打鐵，內線強攻也頻頻受阻。快艇把握機會發動反攻，主控加蘭（Darius Garland）展現全明星等級實力，全場狂砍，配合前鋒米勒（Brandon Miller）的，快艇一度在第四節將比分縮小至僅剩一球差距。關鍵時刻，馬刺基石文班亞馬再次挺身而出，他今日交出的穩定數據，並在最後一分鐘內掌握關鍵籃板，澆熄了快艇的反撲氣焰。馬刺最終以4分之差守住勝果，全隊賽後相擁慶祝這得來不易的第50場勝利。這也是馬刺隊史自2017年後，睽違9年再度達成50勝大關，也讓全美媒體驚嘆馬刺重建的速度，接下來馬刺也將瞄準西區龍頭的寶座，並在季後賽打出競爭力，挑戰睽違12年的冠軍寶座。