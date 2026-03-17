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▲郭書瑤（如圖）有著甜美外型、傲人身材，出道多年演藝版圖多領域發展。（圖／屏東縣府提供）

郭書瑤容貌變腫300萬人嚇慘！本尊認了：沒醫美

▲郭書瑤（如圖）被網友抨擊容貌變腫、嬸味飄出來，她高EQ回覆：「怎麼了嗎？」（圖／翻攝自Threads＠tz826741）

35歲女星郭書瑤演藝版圖大開，話題與流量在身，本月14日於屏東枋寮出席「2026曖曖在海邊」演唱會，身穿粉紅背心褲裝、大唱多首知名曲，怎料其容貌及身形變化引發300多萬人討論，有網友透過社群Threads發文直呼「我的女神怎麼了」，認為郭書瑤臉部臃腫、有大嬸氣質飄出，對此，郭書瑤本尊留言回應：「我也想知道怎麼了」、「如果沒有醫美還這樣是什麼問題呢？」態度坦然大方，展現高EQ。透過網友拍攝的影片中可見，郭書瑤身穿粉紅背心褲裝，中空綁帶設計展露曲線，熱力唱跳動感十足，不過該網友卻是以「我的女神怎麼了」為標題，指出她的容貌變腫、嬸味飄出來，甚至「臉饅化了」、「像剛醫美完」等負面批評，超過300多萬人議論畫面，掀起不小話題。一段演出影片意外掀起熱議，郭書瑤相當傻眼，親自於該貼文留言回覆：「我也想知道怎麼了？」語意中流露疑問態度，針對網友指她臉部浮腫、疑似進廠醫美質疑，郭書瑤更直球反擊：「如果沒有醫美還這樣是什麼問題呢？」直率又幽默的語氣，同時否認整形並展現高情商。