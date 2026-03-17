近年成功躍升為陸劇一線女主角的孟子義，話題與關注度持續攀升。
過去多以配角亮相的她，歷經多年努力，終於站上C位，但她在2022年《沉香如屑》中和楊紫飾演姊妹，結果卻鬧出心結，對此孟子義也說，事發時馬上跟楊紫解釋，對方也暖心回應，要她照顧好自己，其他的給劇組處理。
孟子義、楊紫鬧心結？親自解釋化解誤會
《沉香如屑》播出後，網路上一度出現孟子義「艷壓」楊紫的評論，
她隨即出面澄清，強調並非團隊操作，並主動向楊紫解釋情況。 楊紫不僅表示理解，也暖心回應「好好照顧自己， 其餘交給劇方處理」，展現兩人良好互動。
孟子義曾是校花 苦熬成一線女主角
孟子義畢業於北京電影學院，
學生時期因同學將其生活照上傳微博參與校花票選而受到關注， 進而踏入演藝圈。在《沉香如屑》中，她飾演的「芷昔」 與楊紫飾演的「顏淡」為雙胞胎，卻因能力差異與外界比較， 逐漸累積壓力與不滿，最終走向黑化，角色層次鮮明。
談到這個角色，孟子義表示，芷昔並非單純的反派，
而是長期處於比較與忽視中，逐漸產生自卑與嫉妒，「 她其實很努力，只是一直覺得自己不如妹妹，才會慢慢走偏。」 她也透露，與楊紫合作過程相當愉快，對方不僅親切， 還會耐心解答問題，讓她倍感安心。
除了戲劇表現亮眼，孟子義在綜藝節目《五十公里桃花塢》
中展現率真個性，進一步累積人氣。近年接連擔任多部陸劇女主角， 成功從配角轉型為一線女星，演藝事業持續攀升。《沉香如屑》週一至五晚間10至12點於 緯來戲劇43頻道播出。
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《沉香如屑》播出後，網路上一度出現孟子義「艷壓」楊紫的評論，
孟子義畢業於北京電影學院，
談到這個角色，孟子義表示，芷昔並非單純的反派，
除了戲劇表現亮眼，孟子義在綜藝節目《五十公里桃花塢》