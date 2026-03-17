近年成功躍升為陸劇一線女主角的孟子義，話題與關注度持續攀升。過去多以配角亮相的她，歷經多年努力，終於站上C位，但她在2022年《沉香如屑》中和楊紫飾演姊妹，結果卻鬧出心結，對此孟子義也說，事發時馬上跟楊紫解釋，對方也暖心回應，要她照顧好自己，其他的給劇組處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
孟子義、楊紫鬧心結？親自解釋化解誤會

《沉香如屑》播出後，網路上一度出現孟子義「艷壓」楊紫的評論，她隨即出面澄清，強調並非團隊操作，並主動向楊紫解釋情況。楊紫不僅表示理解，也暖心回應「好好照顧自己，其餘交給劇方處理」，展現兩人良好互動。

▲孟子義苦熬多年終於躍升一線女主角。（圖／翻攝自孟子義微博）
▲孟子義苦熬多年終於躍升一線女主角。（圖／翻攝自孟子義微博）
孟子義曾是校花　苦熬成一線女主角

孟子義畢業於北京電影學院，學生時期因同學將其生活照上傳微博參與校花票選而受到關注，進而踏入演藝圈。在《沉香如屑》中，她飾演的「芷昔」與楊紫飾演的「顏淡」為雙胞胎，卻因能力差異與外界比較，逐漸累積壓力與不滿，最終走向黑化，角色層次鮮明。

談到這個角色，孟子義表示，芷昔並非單純的反派，而是長期處於比較與忽視中，逐漸產生自卑與嫉妒，「她其實很努力，只是一直覺得自己不如妹妹，才會慢慢走偏。」她也透露，與楊紫合作過程相當愉快，對方不僅親切，還會耐心解答問題，讓她倍感安心。

除了戲劇表現亮眼，孟子義在綜藝節目《五十公里桃花塢》中展現率真個性，進一步累積人氣。近年接連擔任多部陸劇女主角，成功從配角轉型為一線女星，演藝事業持續攀升。《沉香如屑》週一至五晚間10至12點於緯來戲劇43頻道播出。

相關新聞

《逐玉》花絮更甜！田曦薇笑場、張凌赫反應導演認證：這就是戀愛

為何大家都愛看假結婚？霸總落伍「美強慘」當道　5關鍵觀眾愛死

劉宇寧開唱吃一嘴紙！才剛深情下秒「呸呸呸」粉絲笑歪：瞬間破防

雷／張凌赫撒嬌：說妳喜歡我！田曦薇湊上狂親　《逐玉》再掀討論