任天堂（Nintendo）Switch 2 傳來佳音，官方表示，22.0.0一系列系統更新中，掌機模式加入專屬的「手提模式增強」，玩家現在使用 Switch 2 的掌機模式遊玩前代 Switch 遊戲時，可以解鎖並套用與 TV 模式相同的效能規格。
在目前的 Switch 系統中，為了維持續航力與散熱，掌機模式下的硬體效能通常會遭到大幅閹割，僅能發揮輸出至電視時（TV 模式）的部分戰力，對此任天堂指出，Switch 2 的22.0.0版本更新後，玩家能在掌機狀態下開啟特定的強化模式，讓處理器能以接近或等同於 TV 模式的時脈運作，藉此在小螢幕實現更穩定的張數與更高的解析度。
針對玩家最關心的「向下相容」問題，Switch 2 不僅能執行現有的 Switch 遊戲，還能透過「掌機強化模式」為舊作帶來實質的增益。以往在掌機模式下可能出現模糊或掉幀的遊戲，在 Switch 2 的強大硬體支撐下，將能解鎖原本僅限 TV 模式才能擁有的高效能，實現真正的「掌機即電視級體驗」。
此外，22.0.0 更新也同步針對 HOME 選單操作進行改善，並新增了好友名單備忘錄以及遊戲聊天邀請等實用的社交輔助功能，例如新增好友加入進行中的聊天、邀請尚未完成初始設定的好友進入聊天
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此外，22.0.0 更新也同步針對 HOME 選單操作進行改善，並新增了好友名單備忘錄以及遊戲聊天邀請等實用的社交輔助功能，例如新增好友加入進行中的聊天、邀請尚未完成初始設定的好友進入聊天